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Россия может возглавить рынок квантовых вычислений, считает "Росконгресс" - РИА Новости, 01.11.2023
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00:20 01.11.2023 (обновлено: 04:21 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/progress-1906565545.html
Россия может возглавить рынок квантовых вычислений, считает "Росконгресс"
Россия может возглавить рынок квантовых вычислений, считает "Росконгресс" - РИА Новости, 01.11.2023
Россия может возглавить рынок квантовых вычислений, считает "Росконгресс"
Индустрия квантовых вычислений в мире только формируется, а финансирование этих разработок вкупе с потенциально высоким спросом на них со стороны нефтегазового... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:20
2023-11-01T04:21
экономика
технологии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Индустрия квантовых вычислений в мире только формируется, а финансирование этих разработок вкупе с потенциально высоким спросом на них со стороны нефтегазового и финансового секторов может вывести российские компании в лидеры этого рынка, говорится в докладе "Росконгресса" "Когда квантовые компьютеры принесут $1 трлн?", с которым ознакомилось РИА Новости. "Квантовые вычисления открывают для российских компаний перспективы стать ведущими игроками в этой отрасли, так как индустрия только формируется, а единые стандарты пока не сложились", – говорится в документе. Эксперты признают, что квантовые компьютеры в обозримом будущем останутся инструментом для бизнеса и не будут выпускаться массово. "На них можно получать преимущество при решении ограниченного круга задач, связанных с симуляцией химических процессов, оптимизацией финансовых портфелей, обработке логистических задач", – объясняют авторы. По мнению экспертов, основной спрос на эти технологии в мире будет формировать финансовый сектор. "Ожидается, что в глобальном масштабе расходы индустрии финансовых услуг на квантовые вычисления вырастут в 233 раза - с 80 миллионов долларов в 2022 году до 19 миллиардов долларов в 2032 году, при этом среднегодовой темп роста за 10 лет составит 72%", – говорится в документе. При этом в России, наряду с финансовыми компаниями, спрос на квантовые вычисления и сопутствующие технологии может формировать нефтегазовый сектор, который испытывает потребность в решении оптимизационных задач. "Отталкиваясь от заявлений европейских энергетических компаний и решения Saudi Aramco создать квантовый инновационный кластер, можно предположить, что отечественные нефтегазовые компании могли бы сформировать спрос на квантовые вычислительные технологии на 200 миллиардов рублей в течение ближайших 10 лет", - отмечают эксперты. Сейчас поддержку развитию технологий квантовых вычислений в РФ осуществляет федеральный проект "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Дорожную карту развития высокотехнологичной отрасли "Квантовые вычисления" подготовили специалисты госкорпорации "Росатом", с которыми сотрудничают 15 ведущих научно-исследовательских центров и вузов России. Также важную роль играет Российский квантовый центр (РКЦ), на базе которого сформировано несколько стартапов по основным направлениям квантовых технологий. Мировым лидером по финансированию квантовых технологий является Китай: за последние 15 лет он потратил на это больше, чем было совокупно выделено из бюджетов ЕС, США и Японии за тот же период. Правда, в США, Канаде и Великобритании на эти цели больше средств поступает из частных источников. При этом экономический эффект от таких вложений в мире, по оценкам экспертов, к 2035 году может приблизиться к 1,3 триллиона долларов.
https://ria.ru/20230727/tekhnopark-1886733070.html
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экономика, технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Технологии, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия может возглавить рынок квантовых вычислений, считает "Росконгресс"

"Росконгресс": Россия может стать ведущим игроком на рынке квантовых вычислений

© Pixabay / TheDigitalArtist Квантовый компьютер
Квантовый компьютер - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Pixabay / TheDigitalArtist
Квантовый компьютер. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Индустрия квантовых вычислений в мире только формируется, а финансирование этих разработок вкупе с потенциально высоким спросом на них со стороны нефтегазового и финансового секторов может вывести российские компании в лидеры этого рынка, говорится в докладе "Росконгресса" "Когда квантовые компьютеры принесут $1 трлн?", с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Квантовые вычисления открывают для российских компаний перспективы стать ведущими игроками в этой отрасли, так как индустрия только формируется, а единые стандарты пока не сложились", – говорится в документе.
Эксперты признают, что квантовые компьютеры в обозримом будущем останутся инструментом для бизнеса и не будут выпускаться массово. "На них можно получать преимущество при решении ограниченного круга задач, связанных с симуляцией химических процессов, оптимизацией финансовых портфелей, обработке логистических задач", – объясняют авторы.
По мнению экспертов, основной спрос на эти технологии в мире будет формировать финансовый сектор. "Ожидается, что в глобальном масштабе расходы индустрии финансовых услуг на квантовые вычисления вырастут в 233 раза - с 80 миллионов долларов в 2022 году до 19 миллиардов долларов в 2032 году, при этом среднегодовой темп роста за 10 лет составит 72%", – говорится в документе.
При этом в России, наряду с финансовыми компаниями, спрос на квантовые вычисления и сопутствующие технологии может формировать нефтегазовый сектор, который испытывает потребность в решении оптимизационных задач. "Отталкиваясь от заявлений европейских энергетических компаний и решения Saudi Aramco создать квантовый инновационный кластер, можно предположить, что отечественные нефтегазовые компании могли бы сформировать спрос на квантовые вычислительные технологии на 200 миллиардов рублей в течение ближайших 10 лет", - отмечают эксперты.
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Сейчас поддержку развитию технологий квантовых вычислений в РФ осуществляет федеральный проект "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Дорожную карту развития высокотехнологичной отрасли "Квантовые вычисления" подготовили специалисты госкорпорации "Росатом", с которыми сотрудничают 15 ведущих научно-исследовательских центров и вузов России. Также важную роль играет Российский квантовый центр (РКЦ), на базе которого сформировано несколько стартапов по основным направлениям квантовых технологий.
Мировым лидером по финансированию квантовых технологий является Китай: за последние 15 лет он потратил на это больше, чем было совокупно выделено из бюджетов ЕС, США и Японии за тот же период. Правда, в США, Канаде и Великобритании на эти цели больше средств поступает из частных источников. При этом экономический эффект от таких вложений в мире, по оценкам экспертов, к 2035 году может приблизиться к 1,3 триллиона долларов.
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ЭкономикаТехнологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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