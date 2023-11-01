https://ria.ru/20231101/programma-1906751246.html

Приангарье представит масштабную программу на выставке-форуме "Россия"

Приангарье представит масштабную программу на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 01.11.2023

Приангарье представит масштабную программу на выставке-форуме "Россия"

На выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ 4 ноября, Приангарье представит масштабную программу, особенно насыщенной она будет в День Иркутской... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:09

2023-11-01T17:09

2023-11-01T17:09

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. На выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ 4 ноября, Приангарье представит масштабную программу, особенно насыщенной она будет в День Иркутской области - 17 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. Экспозиционный стенд Приангарья на выставке-форуме "Россия" откроется 4 ноября. Для гостей в день открытия разработана программа мероприятий, которые смогут посетить все желающие. "Также гости выставки смогут принять участие в программе мероприятий 16 ноября, когда состоится День регионов Сибирского федерального округа. Наиболее масштабная программа предусмотрена на 17 ноября – День Иркутской области, который пройдет в рамках большой программы выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, для гостей предусмотрены выступления творческих коллективов, интерактивные лекции, презентации, детская программа, розыгрыш туристических путевок на Байкал, мастер-классы и многое другое. День региона завершится красочным концертом "Наш байкальский дивный край!", на котором иркутские артисты исполнят песни и инструментальные композиции, продемонстрируют горловое пение и игру на традиционных музыкальных инструментах. Украшением Дня региона станут показ национального костюма "Этноподиум", музыкальное соревнование губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра. Гости выставки смогут ознакомиться со 131 экспозицией и "пройти" по 13 экскурсионным маршрутам. Ежедневно гиды будут проводить более 500 экскурсий. Запись на маршруты организована при содействии RUSSPASS и Комитета по туризму города Москвы (Мостуризм). Международная выставка-форум "Россия" – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Она пройдет с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Посетителям выставки будут помогать свыше 5 тысяч волонтеров. Для комфортного перемещения по территории выставки организован бесплатный транспорт.

https://ria.ru/20231024/soglasheniya-1904921429.html

https://ria.ru/20231011/otnosheniya-1902078903.html

иркутская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутская область, игорь кобзев