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Приангарье представит масштабную программу на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 01.11.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
17:09 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/programma-1906751246.html
Приангарье представит масштабную программу на выставке-форуме "Россия"
Приангарье представит масштабную программу на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 01.11.2023
Приангарье представит масштабную программу на выставке-форуме "Россия"
На выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ 4 ноября, Приангарье представит масштабную программу, особенно насыщенной она будет в День Иркутской... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:09
2023-11-01T17:09
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. На выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ 4 ноября, Приангарье представит масштабную программу, особенно насыщенной она будет в День Иркутской области - 17 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. Экспозиционный стенд Приангарья на выставке-форуме "Россия" откроется 4 ноября. Для гостей в день открытия разработана программа мероприятий, которые смогут посетить все желающие. "Также гости выставки смогут принять участие в программе мероприятий 16 ноября, когда состоится День регионов Сибирского федерального округа. Наиболее масштабная программа предусмотрена на 17 ноября – День Иркутской области, который пройдет в рамках большой программы выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, для гостей предусмотрены выступления творческих коллективов, интерактивные лекции, презентации, детская программа, розыгрыш туристических путевок на Байкал, мастер-классы и многое другое. День региона завершится красочным концертом "Наш байкальский дивный край!", на котором иркутские артисты исполнят песни и инструментальные композиции, продемонстрируют горловое пение и игру на традиционных музыкальных инструментах. Украшением Дня региона станут показ национального костюма "Этноподиум", музыкальное соревнование губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра. Гости выставки смогут ознакомиться со 131 экспозицией и "пройти" по 13 экскурсионным маршрутам. Ежедневно гиды будут проводить более 500 экскурсий. Запись на маршруты организована при содействии RUSSPASS и Комитета по туризму города Москвы (Мостуризм). Международная выставка-форум "Россия" – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Она пройдет с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Посетителям выставки будут помогать свыше 5 тысяч волонтеров. Для комфортного перемещения по территории выставки организован бесплатный транспорт.
https://ria.ru/20231024/soglasheniya-1904921429.html
https://ria.ru/20231011/otnosheniya-1902078903.html
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев

Приангарье представит масштабную программу на выставке-форуме "Россия"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. На выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ 4 ноября, Приангарье представит масштабную программу, особенно насыщенной она будет в День Иркутской области - 17 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Экспозиционный стенд Приангарья на выставке-форуме "Россия" откроется 4 ноября. Для гостей в день открытия разработана программа мероприятий, которые смогут посетить все желающие.
"Также гости выставки смогут принять участие в программе мероприятий 16 ноября, когда состоится День регионов Сибирского федерального округа. Наиболее масштабная программа предусмотрена на 17 ноября – День Иркутской области, который пройдет в рамках большой программы выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, для гостей предусмотрены выступления творческих коллективов, интерактивные лекции, презентации, детская программа, розыгрыш туристических путевок на Байкал, мастер-классы и многое другое. День региона завершится красочным концертом "Наш байкальский дивный край!", на котором иркутские артисты исполнят песни и инструментальные композиции, продемонстрируют горловое пение и игру на традиционных музыкальных инструментах. Украшением Дня региона станут показ национального костюма "Этноподиум", музыкальное соревнование губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра.
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Гости выставки смогут ознакомиться со 131 экспозицией и "пройти" по 13 экскурсионным маршрутам. Ежедневно гиды будут проводить более 500 экскурсий. Запись на маршруты организована при содействии RUSSPASS и Комитета по туризму города Москвы (Мостуризм).
Международная выставка-форум "Россия" – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Она пройдет с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Посетителям выставки будут помогать свыше 5 тысяч волонтеров. Для комфортного перемещения по территории выставки организован бесплатный транспорт.
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