https://ria.ru/20231101/prodyuser-1906738229.html

В Москве осудили продюсера, растлевавшего детей в течение 11 лет

В Москве осудили продюсера, растлевавшего детей в течение 11 лет - РИА Новости, 01.11.2023

В Москве осудили продюсера, растлевавшего детей в течение 11 лет

Суд в Москве приговорил продюсера Михаила Разумовского, который в течение 11 лет растлевал детей, к 13 годам колонии строгого режима, сообщила журналистам... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:32

2023-11-01T16:32

2023-11-01T16:32

происшествия

москва

юлия иванова

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Москве приговорил продюсера Михаила Разумовского, который в течение 11 лет растлевал детей, к 13 годам колонии строгого режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Как установил суд, с 2010 по 2021 год обвиняемый, будучи сотрудником организации по развитию детского творчества, в разных регионах России совершил "в отношении шести детей действия сексуального характера, используя свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними". "Приговором Нагатинского районного суда Москвы фигуранту назначено 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, на 15 лет. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима", - сказала Иванова. Разумовский признан виновным по двум эпизодам об "иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста" и трем эпизодам "развратных действий, совершенных в отношении двух и более лиц". Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Михаил Разумовский в 1997 году основал детский творческий коллектив "Фортуна-шоу". Сейчас на сайте коллектива упоминаний Разумовского нет.

https://ria.ru/20231026/devushka-1905502676.html

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происшествия, москва, юлия иванова