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На юге Приморья отремонтируют дороги к туристическим объектам - РИА Новости, 01.11.2023
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Туризм
 
13:37 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/primore-1906590724.html
На юге Приморья отремонтируют дороги к туристическим объектам
На юге Приморья отремонтируют дороги к туристическим объектам - РИА Новости, 01.11.2023
На юге Приморья отремонтируют дороги к туристическим объектам
Власти Приморья в течение следующих трех лет выделят свыше миллиарда рублей на ремонт дорог к туристическим местам в Хасанском округе на юге края, сообщила... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:37
2023-11-01T13:37
туризм
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хасанский район
вера щербина
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Приморья в течение следующих трех лет выделят свыше миллиарда рублей на ремонт дорог к туристическим местам в Хасанском округе на юге края, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина. "Мы на следующую трехлетку только для Хасанского района предусмотрели более одного миллиарда рублей именно на те дороги, которые связаны с туризмом: съезды к местам отдыха и сами дороги", – сказала Щербина на видео в своем Telegram-канале. Она отметила, что власти работают на федеральном уровне по программе по приграничному сотрудничеству, куда также включен Хасанский округ. Она напомнила, что на эту территорию заходит инвестор, который будет строить курорт мирового уровня, поэтому нужны хорошие дороги. "Старт дан, средства в бюджете есть", – добавила Щербина. Хасанский округ – популярное место отдыха для туристов со всей России. Здесь расположено множество баз отдыха, однако дороги местами разбиты. В августе инфраструктура района также серьезно пострадала от масштабного наводнения из-за южного циклона. Ранее президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в дальневосточном Приморье для отдыха до десяти миллионов россиян ежегодно. Глава Приморского края Олег Кожемяко отмечал, что в регионе для создания такого места отдыха выбран Хасанский округ.
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новости - туризм, туризм, туристы, хасанский район, вера щербина, приморский край
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Хасанский район, Вера Щербина, Приморский край
На юге Приморья отремонтируют дороги к туристическим объектам

Свыше миллиарда рублей выделят на ремонт дорог к туристическим местам в Приморье

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкБухта Рисовая в Хасанском районе Приморского края
Бухта Рисовая в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Приморья в течение следующих трех лет выделят свыше миллиарда рублей на ремонт дорог к туристическим местам в Хасанском округе на юге края, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина.
"Мы на следующую трехлетку только для Хасанского района предусмотрели более одного миллиарда рублей именно на те дороги, которые связаны с туризмом: съезды к местам отдыха и сами дороги", – сказала Щербина на видео в своем Telegram-канале.
Она отметила, что власти работают на федеральном уровне по программе по приграничному сотрудничеству, куда также включен Хасанский округ. Она напомнила, что на эту территорию заходит инвестор, который будет строить курорт мирового уровня, поэтому нужны хорошие дороги. "Старт дан, средства в бюджете есть", – добавила Щербина.
Хасанский округ – популярное место отдыха для туристов со всей России. Здесь расположено множество баз отдыха, однако дороги местами разбиты. В августе инфраструктура района также серьезно пострадала от масштабного наводнения из-за южного циклона.
Ранее президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в дальневосточном Приморье для отдыха до десяти миллионов россиян ежегодно. Глава Приморского края Олег Кожемяко отмечал, что в регионе для создания такого места отдыха выбран Хасанский округ.
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