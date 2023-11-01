https://ria.ru/20231101/primore-1906590724.html

На юге Приморья отремонтируют дороги к туристическим объектам

На юге Приморья отремонтируют дороги к туристическим объектам - РИА Новости, 01.11.2023

На юге Приморья отремонтируют дороги к туристическим объектам

Власти Приморья в течение следующих трех лет выделят свыше миллиарда рублей на ремонт дорог к туристическим местам в Хасанском округе на юге края, сообщила... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:37

2023-11-01T13:37

2023-11-01T13:37

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

хасанский район

вера щербина

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150522/48/1505224805_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_3ca379a2e09a8e8e112e04ba79866a08.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Приморья в течение следующих трех лет выделят свыше миллиарда рублей на ремонт дорог к туристическим местам в Хасанском округе на юге края, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина. "Мы на следующую трехлетку только для Хасанского района предусмотрели более одного миллиарда рублей именно на те дороги, которые связаны с туризмом: съезды к местам отдыха и сами дороги", – сказала Щербина на видео в своем Telegram-канале. Она отметила, что власти работают на федеральном уровне по программе по приграничному сотрудничеству, куда также включен Хасанский округ. Она напомнила, что на эту территорию заходит инвестор, который будет строить курорт мирового уровня, поэтому нужны хорошие дороги. "Старт дан, средства в бюджете есть", – добавила Щербина. Хасанский округ – популярное место отдыха для туристов со всей России. Здесь расположено множество баз отдыха, однако дороги местами разбиты. В августе инфраструктура района также серьезно пострадала от масштабного наводнения из-за южного циклона. Ранее президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в дальневосточном Приморье для отдыха до десяти миллионов россиян ежегодно. Глава Приморского края Олег Кожемяко отмечал, что в регионе для создания такого места отдыха выбран Хасанский округ.

https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html

хасанский район

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, хасанский район, вера щербина, приморский край