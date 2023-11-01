Италия подтвердила разговор российских пранкеров с премьером Мелони
Правительство Италии подтвердило разговор Вована и Лексуса с премьером Мелони
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 1 ноя – РИА Новости. В итальянском правительстве сожалеют, что российские пранкеры Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, выдав себя за африканского чиновника.
"Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и который был связан по телефону с премьером Мелони", - говорится сообщении, распространенном правительственным Дворцом Киджи.
Разговор, как сообщается, произошел 18 сентября в контексте "приверженности Мелони укреплению отношений с африканскими лидерами", с которыми она провела встречи на полях Генассемблеи ООН с 19 по 21 сентября.
Ранее российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".