https://ria.ru/20231101/prankery-1906722696.html

Италия подтвердила разговор российских пранкеров с премьером Мелони

Италия подтвердила разговор российских пранкеров с премьером Мелони - РИА Новости, 01.11.2023

Италия подтвердила разговор российских пранкеров с премьером Мелони

В итальянском правительстве сожалеют, что российские пранкеры Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, выдав... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:49

2023-11-01T15:49

2023-11-01T15:49

в мире

италия

джорджа мелони

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РИМ, 1 ноя – РИА Новости. В итальянском правительстве сожалеют, что российские пранкеры Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, выдав себя за африканского чиновника. "Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и который был связан по телефону с премьером Мелони", - говорится сообщении, распространенном правительственным Дворцом Киджи. Разговор, как сообщается, произошел 18 сентября в контексте "приверженности Мелони укреплению отношений с африканскими лидерами", с которыми она провела встречи на полях Генассемблеи ООН с 19 по 21 сентября. Ранее российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".

https://ria.ru/20231012/shvetsiya-1902230698.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, джорджа мелони