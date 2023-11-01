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Италия подтвердила разговор российских пранкеров с премьером Мелони - РИА Новости, 01.11.2023
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15:49 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/prankery-1906722696.html
Италия подтвердила разговор российских пранкеров с премьером Мелони
Италия подтвердила разговор российских пранкеров с премьером Мелони - РИА Новости, 01.11.2023
Италия подтвердила разговор российских пранкеров с премьером Мелони
В итальянском правительстве сожалеют, что российские пранкеры Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, выдав... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:49
2023-11-01T15:49
в мире
италия
джорджа мелони
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РИМ, 1 ноя – РИА Новости. В итальянском правительстве сожалеют, что российские пранкеры Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, выдав себя за африканского чиновника. "Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и который был связан по телефону с премьером Мелони", - говорится сообщении, распространенном правительственным Дворцом Киджи. Разговор, как сообщается, произошел 18 сентября в контексте "приверженности Мелони укреплению отношений с африканскими лидерами", с которыми она провела встречи на полях Генассемблеи ООН с 19 по 21 сентября. Ранее российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".
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60
в мире, италия, джорджа мелони
В мире, Италия, Джорджа Мелони
Италия подтвердила разговор российских пранкеров с премьером Мелони

Правительство Италии подтвердило разговор Вована и Лексуса с премьером Мелони

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 1 ноя – РИА Новости. В итальянском правительстве сожалеют, что российские пранкеры Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, выдав себя за африканского чиновника.
"Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и который был связан по телефону с премьером Мелони", - говорится сообщении, распространенном правительственным Дворцом Киджи.
Разговор, как сообщается, произошел 18 сентября в контексте "приверженности Мелони укреплению отношений с африканскими лидерами", с которыми она провела встречи на полях Генассемблеи ООН с 19 по 21 сентября.
Ранее российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вован и Лексус поговорили с министрами обороны и иностранных дел Швеции
12 октября, 13:09
 
В миреИталияДжорджа Мелони
 
 
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