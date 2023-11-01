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Иордания отзывает своего посла в Израиле - РИА Новости, 01.11.2023
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17:22 01.11.2023 (обновлено: 17:35 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/posol-1906755099.html
Иордания отзывает своего посла в Израиле
Иордания отзывает своего посла в Израиле - РИА Новости, 01.11.2023
Иордания отзывает своего посла в Израиле
Иордания немедленно отзывает своего посла в Израиле, заявило министерство иностранных дел королевства. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:22
2023-11-01T17:35
в мире
иордания
израиль
айман ас-сафади
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 1 ноя - РИА Новости. Иордания немедленно отзывает своего посла в Израиле, заявило министерство иностранных дел королевства."Вице-премьер и министр иностранных дел Айман ас-Сафади принял сегодня (в среду - ред.) решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле", - сообщил МИД Иордании.Согласно заявлению, ас-Сафади также поручил уведомить министерство иностранных дел Израиля о невозможности возвращения израильского посла, ранее покинувшего Иорданию.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906704475.html
https://ria.ru/20231101/gaza-1906578185.html
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в мире, иордания, израиль, айман ас-сафади, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иордания, Израиль, Айман ас-Сафади, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иордания отзывает своего посла в Израиле

МИД Иордании заявил, что отзывает своего посла в Израиле

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Столица Иордании город Амман. Архивное фото
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КАИР, 1 ноя - РИА Новости. Иордания немедленно отзывает своего посла в Израиле, заявило министерство иностранных дел королевства.
"Вице-премьер и министр иностранных дел Айман ас-Сафади принял сегодня (в среду - ред.) решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле", - сообщил МИД Иордании.
Согласно заявлению, ас-Сафади также поручил уведомить министерство иностранных дел Израиля о невозможности возвращения израильского посла, ранее покинувшего Иорданию.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Иордания заявила о начале эвакуации своих граждан из сектора Газа
Вчера, 14:58
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Байден и король Иордании выступили против перемещения палестинцев из Газы
Вчера, 03:44
 
В миреИорданияИзраильАйман ас-СафадиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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