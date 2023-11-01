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Британский журналист передал Западу гневное послание от командира ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
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05:15 01.11.2023 (обновлено: 10:45 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/poslanie-1906580863.html
Британский журналист передал Западу гневное послание от командира ВСУ
Британский журналист передал Западу гневное послание от командира ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
Британский журналист передал Западу гневное послание от командира ВСУ
Украинский офицер посоветовал западным политикам и экспертам, критикующим действия ВСУ, приехать на фронт и показать себя в деле, рассказал обозреватель The... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:15
2023-11-01T10:45
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинский офицер посоветовал западным политикам и экспертам, критикующим действия ВСУ, приехать на фронт и показать себя в деле, рассказал обозреватель The Telegraph Колин Фриман.Британский журналист посетил позиции украинских войск и рассказал об "увязших" немецких танках "Леопард" и американских БМП "Брэдли", состоянии бойцов ВСУ и военных неудачах Киева.&quot;Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя&quot;, — сказал журналисту командир артиллерии ВСУ с позывным Мирон.По словам обозревателя, провал украинской армии — это "драма, которая теперь, похоже, становится реальностью". На этом фоне неудивительно, что моральный дух бойцов ВСУ упал, добавил он."Конечно, люди устали", — заявил другой украинский солдат.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906574618.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, великобритания, нато
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Великобритания, НАТО
Британский журналист передал Западу гневное послание от командира ВСУ

Командир Мирон посоветовал критикующим ВСУ западным политикам приехать на фронт

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинский офицер посоветовал западным политикам и экспертам, критикующим действия ВСУ, приехать на фронт и показать себя в деле, рассказал обозреватель The Telegraph Колин Фриман.
Британский журналист посетил позиции украинских войск и рассказал об "увязших" немецких танках "Леопард" и американских БМП "Брэдли", состоянии бойцов ВСУ и военных неудачах Киева.
«

"Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя", — сказал журналисту командир артиллерии ВСУ с позывным Мирон.

По словам обозревателя, провал украинской армии — это "драма, которая теперь, похоже, становится реальностью". На этом фоне неудивительно, что моральный дух бойцов ВСУ упал, добавил он.
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