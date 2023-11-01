https://ria.ru/20231101/pomosch-1906649983.html

Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля

Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля - РИА Новости, 01.11.2023

Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля

Жители Кушнаренковского района Башкирии подготовили очередной гуманитарный конвой для земляков-участников спецоперации: четыре автомобиля повышенной... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:43

2023-11-01T12:43

2023-11-01T14:37

надежные люди

кушнаренковский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Жители Кушнаренковского района Башкирии подготовили очередной гуманитарный конвой для земляков-участников спецоперации: четыре автомобиля повышенной проходимости, мобильную баню, теплую одежду и продукты, сообщил глава района Марат Латыпов в своем Telegram-канале. "Очередной гуманитарный груз отправляется к нашим землякам в зону СВО. В этот раз помимо посылок с теплой одеждой, медикаментами, средствами гигиены и продуктами длительного хранения, наши бойцы получат маскировочные сети, генераторы, бензопилы, печи, мобильную баню, три автомобиля "УАЗ" и одну "Ниву", - написал Латыпов. Он отметил, что также многим ребятам родные отправили индивидуальные посылки, а школьники Кушнаренковского района – письма и сувениры. "Благодарю коллектив Кушнаренковского ЖКХ, администрацию Шариповского сельсовета и нашего постоянного мецената Гильманова Дамира Фанузовича за безвозмездную передачу транспорта для СВО. А также всех наших жителей, которые внесли огромный вклад в формирование гуманитарного груза. Приложим все усилия, чтобы каждый боец из Кушнаренковского района получил свою посылку и частичку тепла родной земли", - добавил мэр района.

https://ria.ru/20231031/pomosch-1906443388.html

кушнаренковский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кушнаренковский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)