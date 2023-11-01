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Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля - РИА Новости, 01.11.2023
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12:43 01.11.2023 (обновлено: 14:37 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/pomosch-1906649983.html
Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля
Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля - РИА Новости, 01.11.2023
Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля
Жители Кушнаренковского района Башкирии подготовили очередной гуманитарный конвой для земляков-участников спецоперации: четыре автомобиля повышенной... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:43
2023-11-01T14:37
надежные люди
кушнаренковский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Жители Кушнаренковского района Башкирии подготовили очередной гуманитарный конвой для земляков-участников спецоперации: четыре автомобиля повышенной проходимости, мобильную баню, теплую одежду и продукты, сообщил глава района Марат Латыпов в своем Telegram-канале. "Очередной гуманитарный груз отправляется к нашим землякам в зону СВО. В этот раз помимо посылок с теплой одеждой, медикаментами, средствами гигиены и продуктами длительного хранения, наши бойцы получат маскировочные сети, генераторы, бензопилы, печи, мобильную баню, три автомобиля "УАЗ" и одну "Ниву", - написал Латыпов. Он отметил, что также многим ребятам родные отправили индивидуальные посылки, а школьники Кушнаренковского района – письма и сувениры. "Благодарю коллектив Кушнаренковского ЖКХ, администрацию Шариповского сельсовета и нашего постоянного мецената Гильманова Дамира Фанузовича за безвозмездную передачу транспорта для СВО. А также всех наших жителей, которые внесли огромный вклад в формирование гуманитарного груза. Приложим все усилия, чтобы каждый боец из Кушнаренковского района получил свою посылку и частичку тепла родной земли", - добавил мэр района.
https://ria.ru/20231031/pomosch-1906443388.html
кушнаренковский район
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Дарья Буймова
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кушнаренковский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Кушнаренковский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля

Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля и одежду

© Фото : пресс-служба администрации Кушнаренковского района БашкирииАвтомобили для бойцов СВО из Кушнаренковского района Башкирии
Автомобили для бойцов СВО из Кушнаренковского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Кушнаренковского района Башкирии
Автомобили для бойцов СВО из Кушнаренковского района Башкирии
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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Жители Кушнаренковского района Башкирии подготовили очередной гуманитарный конвой для земляков-участников спецоперации: четыре автомобиля повышенной проходимости, мобильную баню, теплую одежду и продукты, сообщил глава района Марат Латыпов в своем Telegram-канале.
"Очередной гуманитарный груз отправляется к нашим землякам в зону СВО. В этот раз помимо посылок с теплой одеждой, медикаментами, средствами гигиены и продуктами длительного хранения, наши бойцы получат маскировочные сети, генераторы, бензопилы, печи, мобильную баню, три автомобиля "УАЗ" и одну "Ниву", - написал Латыпов.
© Фото : пресс-служба администрации Кушнаренковского района БашкирииГуманитарная помощь в зону СВО от жителей Кушнаренковского района Башкирии
Гуманитарная помощь в зону СВО от жителей Кушнаренковского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Кушнаренковского района Башкирии
Гуманитарная помощь в зону СВО от жителей Кушнаренковского района Башкирии
Он отметил, что также многим ребятам родные отправили индивидуальные посылки, а школьники Кушнаренковского района – письма и сувениры.
"Благодарю коллектив Кушнаренковского ЖКХ, администрацию Шариповского сельсовета и нашего постоянного мецената Гильманова Дамира Фанузовича за безвозмездную передачу транспорта для СВО. А также всех наших жителей, которые внесли огромный вклад в формирование гуманитарного груза. Приложим все усилия, чтобы каждый боец из Кушнаренковского района получил свою посылку и частичку тепла родной земли", - добавил мэр района.
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Надежные людиКушнаренковский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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