Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля
Жители башкирского Кушнаренково отправили в зону СВО четыре автомобиля и одежду
© Фото : пресс-служба администрации Кушнаренковского района БашкирииАвтомобили для бойцов СВО из Кушнаренковского района Башкирии
© Фото : пресс-служба администрации Кушнаренковского района Башкирии
Автомобили для бойцов СВО из Кушнаренковского района Башкирии
УФА, 1 ноя – РИА Новости. Жители Кушнаренковского района Башкирии подготовили очередной гуманитарный конвой для земляков-участников спецоперации: четыре автомобиля повышенной проходимости, мобильную баню, теплую одежду и продукты, сообщил глава района Марат Латыпов в своем Telegram-канале.
"Очередной гуманитарный груз отправляется к нашим землякам в зону СВО. В этот раз помимо посылок с теплой одеждой, медикаментами, средствами гигиены и продуктами длительного хранения, наши бойцы получат маскировочные сети, генераторы, бензопилы, печи, мобильную баню, три автомобиля "УАЗ" и одну "Ниву", - написал Латыпов.
© Фото : пресс-служба администрации Кушнаренковского района БашкирииГуманитарная помощь в зону СВО от жителей Кушнаренковского района Башкирии
© Фото : пресс-служба администрации Кушнаренковского района Башкирии
Гуманитарная помощь в зону СВО от жителей Кушнаренковского района Башкирии
Он отметил, что также многим ребятам родные отправили индивидуальные посылки, а школьники Кушнаренковского района – письма и сувениры.
"Благодарю коллектив Кушнаренковского ЖКХ, администрацию Шариповского сельсовета и нашего постоянного мецената Гильманова Дамира Фанузовича за безвозмездную передачу транспорта для СВО. А также всех наших жителей, которые внесли огромный вклад в формирование гуманитарного груза. Приложим все усилия, чтобы каждый боец из Кушнаренковского района получил свою посылку и частичку тепла родной земли", - добавил мэр района.