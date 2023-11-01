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Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше

Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше - РИА Новости, 01.11.2023

Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше

Американская компания Lockheed Martin получила контракт на 83 миллиона долларов для артиллерийской подготовки в Польше, сообщил Пентагон. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:00

2023-11-01T01:00

2023-11-01T01:00

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin получила контракт на 83 миллиона долларов для артиллерийской подготовки в Польше, сообщил Пентагон. "Компании Lockheed Martin присужден контракт на 83 миллиона долларов для проведения продвинутой артиллерийской подготовки", - говорится в сообщении Пентагона. Проводить ее будут в Польше до 2027 года, говорится в сообщении. Другой контракт Lockheed Martin получила на 177 миллионов долларов на программу поддержки в рамках иностранных продаж истребителей F-16, работать будут в исполнение контракта с Чили, сообщает Пентагон. Компания Northrop Grumman Systems получила контракт на 543 миллиона долларов для производства дополнительной партии БПЛА MQ-4C Triton, один из аппаратов предназначается для Австралии, говорится в сообщении.

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в мире, польша, сша, министерство обороны сша, lockheed martin