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Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше - РИА Новости, 01.11.2023
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01:00 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/polsha-1906568154.html
Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше
Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше - РИА Новости, 01.11.2023
Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше
Американская компания Lockheed Martin получила контракт на 83 миллиона долларов для артиллерийской подготовки в Польше, сообщил Пентагон. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin получила контракт на 83 миллиона долларов для артиллерийской подготовки в Польше, сообщил Пентагон. "Компании Lockheed Martin присужден контракт на 83 миллиона долларов для проведения продвинутой артиллерийской подготовки", - говорится в сообщении Пентагона. Проводить ее будут в Польше до 2027 года, говорится в сообщении. Другой контракт Lockheed Martin получила на 177 миллионов долларов на программу поддержки в рамках иностранных продаж истребителей F-16, работать будут в исполнение контракта с Чили, сообщает Пентагон. Компания Northrop Grumman Systems получила контракт на 543 миллиона долларов для производства дополнительной партии БПЛА MQ-4C Triton, один из аппаратов предназначается для Австралии, говорится в сообщении.
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в мире, польша, сша, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, Польша, США, Министерство обороны США, Lockheed Martin
Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше

Пентагон: Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin получила контракт на 83 миллиона долларов для артиллерийской подготовки в Польше, сообщил Пентагон.
«
"Компании Lockheed Martin присужден контракт на 83 миллиона долларов для проведения продвинутой артиллерийской подготовки", - говорится в сообщении Пентагона.
Проводить ее будут в Польше до 2027 года, говорится в сообщении.
Другой контракт Lockheed Martin получила на 177 миллионов долларов на программу поддержки в рамках иностранных продаж истребителей F-16, работать будут в исполнение контракта с Чили, сообщает Пентагон.
Компания Northrop Grumman Systems получила контракт на 543 миллиона долларов для производства дополнительной партии БПЛА MQ-4C Triton, один из аппаратов предназначается для Австралии, говорится в сообщении.
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