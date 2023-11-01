https://ria.ru/20231101/poligony-1906581332.html

В России начнут создавать полигоны для тестов в микроэлектронике

В России начнут создавать полигоны для тестов в микроэлектронике - РИА Новости, 01.11.2023

В России начнут создавать полигоны для тестов в микроэлектронике

Полигоны для тестирования оборудования для производства микроэлектроники начнут создавать в РФ в 2024 году, они появятся в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:20

2023-11-01T05:20

2023-11-01T05:20

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полигоны для тестирования оборудования для производства микроэлектроники начнут создавать в РФ в 2024 году, они появятся в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. "Сейчас мы идём по пути тестовых участков на существующих производствах: освобождаем площадь и испытываем оборудование там. Конечно, нужны полноценные полигоны, которые позволяли бы собирать целые куски технологического маршрута, тестировать их и проверять работоспособность установленного оборудования. Мы работаем над этим, департамент станкостроения сейчас готовит соответствующую концепцию. Со следующего года мы создание таких полигонов запустим", - сказал он, отвечая на вопрос о полигонах по тестированию оборудования для выпуска микроэлектроники. Шпак также уточнил, что речь идет не о строительстве с нуля, а о реконструкции существующих площадей. При этом финальное решение по этому вопросу будет принято во втором квартале 2024 года. "У нас основные площадки, где оборудование производится – это Москва, Зеленоград, Санкт-Петербург и Новосибирск. Там же расположены предприятия, которые производят микроэлектронику и будут потребителями этого оборудования. Понятно, что там и будем создавать полигоны. Возить оборудование через всю страну было бы очень странно", - добавил Шпак, отвечая на вопрос о месторасположении таких полигонов. В конце июля издание "Коммерсант" сообщало, что Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные ВУЗы реализуют проект по строительству в РФ сети полигонов для тестирования оборудования для производства микроэлектроники, которое находится в разработке.

https://ria.ru/20231023/stomatologiya-1904576643.html

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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)