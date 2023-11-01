Рейтинг@Mail.ru
В России начнут создавать полигоны для тестов в микроэлектронике - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/poligony-1906581332.html
В России начнут создавать полигоны для тестов в микроэлектронике
В России начнут создавать полигоны для тестов в микроэлектронике - РИА Новости, 01.11.2023
В России начнут создавать полигоны для тестов в микроэлектронике
Полигоны для тестирования оборудования для производства микроэлектроники начнут создавать в РФ в 2024 году, они появятся в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:20
2023-11-01T05:20
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856462306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37cc7e150f289ba2cfd6a3fef2bc0903.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полигоны для тестирования оборудования для производства микроэлектроники начнут создавать в РФ в 2024 году, они появятся в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. "Сейчас мы идём по пути тестовых участков на существующих производствах: освобождаем площадь и испытываем оборудование там. Конечно, нужны полноценные полигоны, которые позволяли бы собирать целые куски технологического маршрута, тестировать их и проверять работоспособность установленного оборудования. Мы работаем над этим, департамент станкостроения сейчас готовит соответствующую концепцию. Со следующего года мы создание таких полигонов запустим", - сказал он, отвечая на вопрос о полигонах по тестированию оборудования для выпуска микроэлектроники. Шпак также уточнил, что речь идет не о строительстве с нуля, а о реконструкции существующих площадей. При этом финальное решение по этому вопросу будет принято во втором квартале 2024 года. "У нас основные площадки, где оборудование производится – это Москва, Зеленоград, Санкт-Петербург и Новосибирск. Там же расположены предприятия, которые производят микроэлектронику и будут потребителями этого оборудования. Понятно, что там и будем создавать полигоны. Возить оборудование через всю страну было бы очень странно", - добавил Шпак, отвечая на вопрос о месторасположении таких полигонов. В конце июля издание "Коммерсант" сообщало, что Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные ВУЗы реализуют проект по строительству в РФ сети полигонов для тестирования оборудования для производства микроэлектроники, которое находится в разработке.
https://ria.ru/20231023/stomatologiya-1904576643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856462306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_786f40f38b7f7bc7a61529353f3f9665.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России начнут создавать полигоны для тестов в микроэлектронике

Минпромторг: полигоны для тестов в микроэлектронике начнут создавать в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводство пластин с микросхемами на заводе "Микрон"
Производство пластин с микросхемами на заводе Микрон - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Производство пластин с микросхемами на заводе "Микрон". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полигоны для тестирования оборудования для производства микроэлектроники начнут создавать в РФ в 2024 году, они появятся в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак.
«
"Сейчас мы идём по пути тестовых участков на существующих производствах: освобождаем площадь и испытываем оборудование там. Конечно, нужны полноценные полигоны, которые позволяли бы собирать целые куски технологического маршрута, тестировать их и проверять работоспособность установленного оборудования. Мы работаем над этим, департамент станкостроения сейчас готовит соответствующую концепцию. Со следующего года мы создание таких полигонов запустим", - сказал он, отвечая на вопрос о полигонах по тестированию оборудования для выпуска микроэлектроники.
Шпак также уточнил, что речь идет не о строительстве с нуля, а о реконструкции существующих площадей. При этом финальное решение по этому вопросу будет принято во втором квартале 2024 года.
"У нас основные площадки, где оборудование производится – это Москва, Зеленоград, Санкт-Петербург и Новосибирск. Там же расположены предприятия, которые производят микроэлектронику и будут потребителями этого оборудования. Понятно, что там и будем создавать полигоны. Возить оборудование через всю страну было бы очень странно", - добавил Шпак, отвечая на вопрос о месторасположении таких полигонов.
В конце июля издание "Коммерсант" сообщало, что Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные ВУЗы реализуют проект по строительству в РФ сети полигонов для тестирования оборудования для производства микроэлектроники, которое находится в разработке.
Прием у стоматолога - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Минпромторге оценили долю отечественных медизделий в стоматологии
23 октября, 05:15
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала