https://ria.ru/20231101/pobeg-1906576554.html

Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока

Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока - РИА Новости, 01.11.2023

Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока

США нужно вывести свои войска с Ближнего Востока, чтобы не подвергать их опасности, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:32

2023-11-01T03:32

2023-11-01T03:32

в мире

сша

ближний восток

ирак

министерство обороны сша

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США нужно вывести свои войска с Ближнего Востока, чтобы не подвергать их опасности, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox News."Нам нужно уменьшить нашу уязвимость и вытащить наших парней оттуда", — сказал он.По мнению эксперта, наличие американских военных баз в этом регионе может "втянуть США в очередную ближневосточную войну"."А это самое худшее, что может произойти для национальных американских интересов сегодня", — добавил Дэвис.Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что американские военные за последние две недели подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет.

https://ria.ru/20231031/pokushenie-1906563745.html

сша

ближний восток

ирак

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, ближний восток, ирак, министерство обороны сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году