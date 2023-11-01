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Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока - РИА Новости, 01.11.2023
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03:32 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/pobeg-1906576554.html
Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока
Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока - РИА Новости, 01.11.2023
Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока
США нужно вывести свои войска с Ближнего Востока, чтобы не подвергать их опасности, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:32
2023-11-01T03:32
в мире
сша
ближний восток
ирак
министерство обороны сша
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США нужно вывести свои войска с Ближнего Востока, чтобы не подвергать их опасности, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox News."Нам нужно уменьшить нашу уязвимость и вытащить наших парней оттуда", — сказал он.По мнению эксперта, наличие американских военных баз в этом регионе может "втянуть США в очередную ближневосточную войну"."А это самое худшее, что может произойти для национальных американских интересов сегодня", — добавил Дэвис.Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что американские военные за последние две недели подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет.
https://ria.ru/20231031/pokushenie-1906563745.html
сша
ближний восток
ирак
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в мире, сша, ближний восток, ирак, министерство обороны сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ближний Восток, Ирак, Министерство обороны США, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока

Подполковник Дэвис: США нужно вывести американские войска с Ближнего Востока

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США нужно вывести свои войска с Ближнего Востока, чтобы не подвергать их опасности, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox News.
«
"Нам нужно уменьшить нашу уязвимость и вытащить наших парней оттуда", — сказал он.
По мнению эксперта, наличие американских военных баз в этом регионе может "втянуть США в очередную ближневосточную войну".
"А это самое худшее, что может произойти для национальных американских интересов сегодня", — добавил Дэвис.
Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что американские военные за последние две недели подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет.
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Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников
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В миреСШАБлижний ВостокИракМинистерство обороны СШАСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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