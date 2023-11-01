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В Бельгии разрешили хоронить питомцев вместе с их хозяевами - РИА Новости, 01.11.2023
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17:30 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/pitomtsy-1906759910.html
В Бельгии разрешили хоронить питомцев вместе с их хозяевами
В Бельгии разрешили хоронить питомцев вместе с их хозяевами - РИА Новости, 01.11.2023
В Бельгии разрешили хоронить питомцев вместе с их хозяевами
Власти Валлонского региона Бельгии опубликовали разъяснения о правилах, которых следует придерживаться, если хозяин изъявил желание быть похороненным со своим... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:30
2023-11-01T17:30
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БРЮССЕЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Власти Валлонского региона Бельгии опубликовали разъяснения о правилах, которых следует придерживаться, если хозяин изъявил желание быть похороненным со своим домашним животным, фактически узаконив такую практику. Главным условием совместных похорон власти назвали смерть животного и его кремацию до ухода из жизни хозяина. Таким образом эвтаназия животного после смерти хозяина официально не разрешается. "Желание быть похороненным вместе с прахом домашнего животного может быть выполнено только в том случае, если животное умерло до ухода из жизни хозяина, погребение усопшего и праха животного должны осуществляется одновременно", - говорится в разъяснении, опубликованном на сайте администрации региона. Бельгийский телеканал RTBF опросил сотрудников похоронных бюро, которые подтвердили, что такие просьбы о совместных похоронах с животными действительно поступают от родственников тех, кто выразил при жизни такое желание. В частности, за подобной услугой обращались родственники умершего хозяина двух собак, которые пережили своего владельца. Однако ветеринар, к которому обратились родственники, не согласился усыплять животных, чтобы выполнить завещание их хозяина. Похожий случай был зафиксирован с хозяйкой десяти кошек, которая также изъявила желание быть похороненной со своими питомцами. Региональный чиновник, отвечающий за работу кладбищ, Кристоф Коллиньон сказал в интервью телеканалу, что для внесения ясности в этот вопрос, будет принято соответствующее постановление. "Будет принято постановление, которое позволит избежать путаницы и будет способствовать нормальной организации похорон. Эти траурные моменты не должны быть предметом для интерпретаций семьями", - сказал чиновник.
https://ria.ru/20230108/pitomtsy-1843485839.html
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в мире, бельгия
В мире, Бельгия
В Бельгии разрешили хоронить питомцев вместе с их хозяевами

В Валлонском регионе Бельгии разрешили хоронить питомцев вместе с хозяевами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСобака в вольере
Собака в вольере - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Собака в вольере. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Власти Валлонского региона Бельгии опубликовали разъяснения о правилах, которых следует придерживаться, если хозяин изъявил желание быть похороненным со своим домашним животным, фактически узаконив такую практику.
Главным условием совместных похорон власти назвали смерть животного и его кремацию до ухода из жизни хозяина. Таким образом эвтаназия животного после смерти хозяина официально не разрешается.
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"Желание быть похороненным вместе с прахом домашнего животного может быть выполнено только в том случае, если животное умерло до ухода из жизни хозяина, погребение усопшего и праха животного должны осуществляется одновременно", - говорится в разъяснении, опубликованном на сайте администрации региона.
Бельгийский телеканал RTBF опросил сотрудников похоронных бюро, которые подтвердили, что такие просьбы о совместных похоронах с животными действительно поступают от родственников тех, кто выразил при жизни такое желание. В частности, за подобной услугой обращались родственники умершего хозяина двух собак, которые пережили своего владельца. Однако ветеринар, к которому обратились родственники, не согласился усыплять животных, чтобы выполнить завещание их хозяина. Похожий случай был зафиксирован с хозяйкой десяти кошек, которая также изъявила желание быть похороненной со своими питомцами.
Региональный чиновник, отвечающий за работу кладбищ, Кристоф Коллиньон сказал в интервью телеканалу, что для внесения ясности в этот вопрос, будет принято соответствующее постановление. "Будет принято постановление, которое позволит избежать путаницы и будет способствовать нормальной организации похорон. Эти траурные моменты не должны быть предметом для интерпретаций семьями", - сказал чиновник.
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