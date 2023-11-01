https://ria.ru/20231101/pereplata-1906565101.html

Названа распространенная причина переплат за электроэнергию

Названа распространенная причина переплат за электроэнергию - РИА Новости, 01.11.2023

Названа распространенная причина переплат за электроэнергию

Некоторые виды бытовой техники могут потреблять на 10-20 процентов больше электроэнергии из-за образования накипи, предупредил в интервью радио Sputnik автор и... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:15

2023-11-01T02:15

2023-11-01T04:13

общество

россия

сергей малоземов

электричество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Некоторые виды бытовой техники могут потреблять на 10-20 процентов больше электроэнергии из-за образования накипи, предупредил в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов. Он дал совет, как этого избежать.Нагревательные элементы в стиральных машинах, чайниках, утюгах и других бытовых приборах могут покрываться накипью, которая играет роль своего рода шубы, препятствующей теплообмену, отметил эксперт."В таких условиях прибор вынужден работать в усиленном режиме, чтобы прокачать жар через теплоизолирующую оболочку из солей жесткости. Можно предположить, что 10-20 процентов переплаты за электричество накипь вполне может дать, если ее скопилось много", — уточнил Малоземов.По его словам, такие перегрузки нередко приводят к быстрому износу техники."Мастера ремонта много раз мне показывали перегоревшие нагревательные элементы стиральных машин, которые выглядели чудовищно", — сказал Малоземов.При эксплуатации некоторых приборов нужно использовать фильтрованную или дистиллированную воду, обычно это бывает указано в инструкции, продолжил он.В других случаях рекомендуется применять специальные порошки или жидкости для очистки нагревательных элементов — антинакипины, добавил эксперт. Полагаться на народные средства не стоит, считает телеведущий.Использование различных народных средств для этой цели может частично растворить или окрасить пластик, или же привести к образованию испарений, вредных для органов дыхания, объяснил Малоземов.

https://ria.ru/20230919/kommunalka-1897163638.html

https://ria.ru/20230306/schetchik-1856043683.html

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общество, россия, сергей малоземов, электричество