https://ria.ru/20231101/palestina-1906711976.html
Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ
Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ
Примерно тысяча иностранцев и лиц с двойным гражданством, как ожидается, будут с 2 ноября ежедневно покидать сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает газета New... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:14
2023-11-01T15:14
2023-11-01T15:32
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Примерно тысяча иностранцев и лиц с двойным гражданством, как ожидается, будут с 2 ноября ежедневно покидать сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов."Начиная с четверга 1000 иностранцев и лиц с двойным гражданством, а также палестинских сотрудников международных организаций, как ожидается, будут ежедневно пересекать пункт "Рафах", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что неясно, как долго будет продолжаться подобное перемещение лиц, однако дипломаты полагают, что оно продолжится до тех пор, пока есть те, кто имеет право и готов покинуть анклав.По информации издания, вместе с ранеными палестинцами сектор Газа покинут их родственники. Поэтому 1 ноября около 130 человек будут вывезены из анклава на машинах скорой помощи.
https://ria.ru/20231101/gaza-1906715322.html
https://ria.ru/20231101/egipet-1906707089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ
СМИ: сектор Газа через КПП "Рафах" ежедневно будет покидать тысяча иностранцев
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Примерно тысяча иностранцев и лиц с двойным гражданством, как ожидается, будут с 2 ноября ежедневно покидать сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов.
"Начиная с четверга 1000 иностранцев и лиц с двойным гражданством, а также палестинских сотрудников международных организаций, как ожидается, будут ежедневно пересекать пункт "Рафах", - говорится в сообщении издания.
В список иностранцев, которые покинут Газу, входят пять граждан США
Отмечается, что неясно, как долго будет продолжаться подобное перемещение лиц, однако дипломаты полагают, что оно продолжится до тех пор, пока есть те, кто имеет право и готов покинуть анклав.
По информации издания, вместе с ранеными палестинцами сектор Газа покинут их родственники. Поэтому 1 ноября около 130 человек будут вывезены из анклава на машинах скорой помощи.
В Египет доставили первых пострадавших из сектора Газа