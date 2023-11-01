https://ria.ru/20231101/palestina-1906711976.html

Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ

Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023

Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ

Примерно тысяча иностранцев и лиц с двойным гражданством, как ожидается, будут с 2 ноября ежедневно покидать сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает газета New... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:14

2023-11-01T15:14

2023-11-01T15:32

в мире

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906121321_29:0:1657:916_1920x0_80_0_0_e7d95ab514b528695c590fca1e9f6c7f.png

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Примерно тысяча иностранцев и лиц с двойным гражданством, как ожидается, будут с 2 ноября ежедневно покидать сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов."Начиная с четверга 1000 иностранцев и лиц с двойным гражданством, а также палестинских сотрудников международных организаций, как ожидается, будут ежедневно пересекать пункт "Рафах", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что неясно, как долго будет продолжаться подобное перемещение лиц, однако дипломаты полагают, что оно продолжится до тех пор, пока есть те, кто имеет право и готов покинуть анклав.По информации издания, вместе с ранеными палестинцами сектор Газа покинут их родственники. Поэтому 1 ноября около 130 человек будут вывезены из анклава на машинах скорой помощи.

https://ria.ru/20231101/gaza-1906715322.html

https://ria.ru/20231101/egipet-1906707089.html

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году