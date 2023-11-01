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Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
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15:14 01.11.2023 (обновлено: 15:32 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/palestina-1906711976.html
Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ
Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ
Примерно тысяча иностранцев и лиц с двойным гражданством, как ожидается, будут с 2 ноября ежедневно покидать сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает газета New... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:14
2023-11-01T15:32
в мире
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Примерно тысяча иностранцев и лиц с двойным гражданством, как ожидается, будут с 2 ноября ежедневно покидать сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов."Начиная с четверга 1000 иностранцев и лиц с двойным гражданством, а также палестинских сотрудников международных организаций, как ожидается, будут ежедневно пересекать пункт "Рафах", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что неясно, как долго будет продолжаться подобное перемещение лиц, однако дипломаты полагают, что оно продолжится до тех пор, пока есть те, кто имеет право и готов покинуть анклав.По информации издания, вместе с ранеными палестинцами сектор Газа покинут их родственники. Поэтому 1 ноября около 130 человек будут вывезены из анклава на машинах скорой помощи.
https://ria.ru/20231101/gaza-1906715322.html
https://ria.ru/20231101/egipet-1906707089.html
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в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сектор Газа ежедневно будет покидать тысяча иностранцев, пишут СМИ

СМИ: сектор Газа через КПП "Рафах" ежедневно будет покидать тысяча иностранцев

© РИА НовостиПоследствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
© РИА Новости
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Примерно тысяча иностранцев и лиц с двойным гражданством, как ожидается, будут с 2 ноября ежедневно покидать сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов.
"Начиная с четверга 1000 иностранцев и лиц с двойным гражданством, а также палестинских сотрудников международных организаций, как ожидается, будут ежедневно пересекать пункт "Рафах", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что неясно, как долго будет продолжаться подобное перемещение лиц, однако дипломаты полагают, что оно продолжится до тех пор, пока есть те, кто имеет право и готов покинуть анклав.
По информации издания, вместе с ранеными палестинцами сектор Газа покинут их родственники. Поэтому 1 ноября около 130 человек будут вывезены из анклава на машинах скорой помощи.
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В миреСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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