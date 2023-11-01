https://ria.ru/20231101/otel-1906705911.html
Корпорация "Туризм.РФ" и Cosmos Hotel Group открыли свой первый отель
Корпорация "Туризм.РФ" и Cosmos Hotel Group открыли свой первый отель - РИА Новости, 01.11.2023
Корпорация "Туризм.РФ" и Cosmos Hotel Group открыли свой первый отель
Корпорация "Туризм.РФ" открыла свой первый отель, он расположен в центре Омска, проект реализован совместно с гостиничной компанией Cosmos Hotel Group, входящей РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:59
2023-11-01T16:59
2023-11-01T20:03
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ" открыла свой первый отель, он расположен в центре Омска, проект реализован совместно с гостиничной компанией Cosmos Hotel Group, входящей в группу АФК "Система", сообщили журналистам в пресс-службе организации. "Cosmos Hotel Group и корпорация "Туризм.РФ" открыли четырехзвездный отель Cosmos Omsk Hotel. Проект реализован в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Гостиничный объект вмещает 190 комфортабельных номеров различных категорий – стандарт, улучшенный и люкс", – сообщили в корпорации. Отмечается, что в портфеле гостиничных проектов корпорации гостиница Cosmos Omsk Hotel является первым реализованным объектом. "Cosmos Omsk Hotel отвечает всем требованиям современного комфортабельного отеля и может стать магнитом для туристов благодаря своему расположению в центральной части города, инфраструктуре и близости к историко-культурным объектам и достопримечательностям Омска", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Туризм.РФ" Сергея Суханова. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба отметил, что отель в Омске - еще один стратегически важный объект для бренда Cosmos Hotel Group в Сибирском федеральном округе. "Мы замечаем, как последние годы стали активно развиваться интересные туристические маршруты в Омской области. В этих условиях инвестиции компании Cosmos Hotel Group в строительство гостиниц в этом районе – одна из приоритетных задач в рамках национальной повестки развития внутреннего туризма", - указал он. В Cosmos Hotel Group РИА Новости уточнили, что отель в Омске они строили совместно с корпорацией "Туризм.РФ". При этом управлять гостиницей будет Cosmos Hotel Group. Корпорация "Туризм.РФ" создана в 2020 году для развития внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Cosmos Hotel Group - одна из крупнейших гостиничных компаний в России. По состоянию на 2023 год в портфель компании входит более 36 отелей в 20 городах России. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 10 тысяч единиц.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Корпорация "Туризм.РФ" и Cosmos Hotel Group открыли свой первый отель
В Омске корпорация "Туризм.РФ" и Cosmos Hotel Group открыли свой первый отель
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ" открыла свой первый отель, он расположен в центре Омска, проект реализован совместно с гостиничной компанией Cosmos Hotel Group, входящей в группу АФК "Система", сообщили журналистам в пресс-службе организации.
"Cosmos Hotel Group и корпорация "Туризм.РФ" открыли четырехзвездный отель Cosmos Omsk Hotel. Проект реализован в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Гостиничный объект вмещает 190 комфортабельных номеров различных категорий – стандарт, улучшенный и люкс", – сообщили в корпорации.
Отмечается, что в портфеле гостиничных проектов корпорации гостиница Cosmos Omsk Hotel является первым реализованным объектом.
"Cosmos Omsk Hotel отвечает всем требованиям современного комфортабельного отеля и может стать магнитом для туристов благодаря своему расположению в центральной части города, инфраструктуре и близости к историко-культурным объектам и достопримечательностям Омска", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Туризм.РФ" Сергея Суханова.
Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба отметил, что отель в Омске - еще один стратегически важный объект для бренда Cosmos Hotel Group в Сибирском федеральном округе. "Мы замечаем, как последние годы стали активно развиваться интересные туристические маршруты в Омской области. В этих условиях инвестиции компании Cosmos Hotel Group в строительство гостиниц в этом районе – одна из приоритетных задач в рамках национальной повестки развития внутреннего туризма", - указал он.
В Cosmos Hotel Group РИА Новости уточнили, что отель в Омске они строили совместно с корпорацией "Туризм.РФ". При этом управлять гостиницей будет Cosmos Hotel Group.
Корпорация "Туризм.РФ" создана в 2020 году для развития внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Cosmos Hotel Group - одна из крупнейших гостиничных компаний в России. По состоянию на 2023 год в портфель компании входит более 36 отелей в 20 городах России. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 10 тысяч единиц.
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