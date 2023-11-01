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Оренбурженка, сына которой загрызли собаки, выиграла суд у блогера - РИА Новости, 01.11.2023
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17:17 01.11.2023 (обновлено: 17:20 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/orenburzhenka-1906754033.html
Оренбурженка, сына которой загрызли собаки, выиграла суд у блогера
Оренбурженка, сына которой загрызли собаки, выиграла суд у блогера - РИА Новости, 01.11.2023
Оренбурженка, сына которой загрызли собаки, выиграла суд у блогера
Жительница Оренбурга, чьего сына загрызла стая бродячих собак, отсудила у блогера 700 тысяч рублей за клевету, сообщили в Промышленном суде города. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:17
2023-11-01T17:20
происшествия
оренбург
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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Жительница Оренбурга, чьего сына загрызла стая бродячих собак, отсудила у блогера 700 тысяч рублей за клевету, сообщили в Промышленном суде города. В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей. По уголовным делам о халатности и о небезопасных услугах был задержан начальник городского управления ЖКХ Анатолий Байкаров. Поводом же для иска о клевете стала публикация местного блогера, утверждавшей, что ребенок якобы заклеивал морды собак пеной и сжигал бездомных щенков в костре. Женщина запросила моральную компенсацию в миллион рублей - иск удовлетворен частично. "Суд признал сведения, распространенные ответчиком, &lt;...&gt; не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство. С ответчика взыскана в пользу истца компенсация морального вреда в сумме 700 тысяч рублей", - сообщает районный суд. Кроме того, суд обязал блогера опровергнуть утверждения на местных телеканалах и на своей странице во "ВКонтакте". В суде также выяснили, что эта сплетня дошла до блогера через ее мать, которой в свою очередь эту историю рассказал ее пациент.
https://ria.ru/20231031/shpits-1906470203.html
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происшествия, оренбург
Происшествия, Оренбург
Оренбурженка, сына которой загрызли собаки, выиграла суд у блогера

Оренбурженка, сына которой загрызли собаки, отсудила у блогера 700 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Жительница Оренбурга, чьего сына загрызла стая бродячих собак, отсудила у блогера 700 тысяч рублей за клевету, сообщили в Промышленном суде города.
В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей. По уголовным делам о халатности и о небезопасных услугах был задержан начальник городского управления ЖКХ Анатолий Байкаров.
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Поводом же для иска о клевете стала публикация местного блогера, утверждавшей, что ребенок якобы заклеивал морды собак пеной и сжигал бездомных щенков в костре. Женщина запросила моральную компенсацию в миллион рублей - иск удовлетворен частично.
«
"Суд признал сведения, распространенные ответчиком, <...> не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство. С ответчика взыскана в пользу истца компенсация морального вреда в сумме 700 тысяч рублей", - сообщает районный суд.
Кроме того, суд обязал блогера опровергнуть утверждения на местных телеканалах и на своей странице во "ВКонтакте".
В суде также выяснили, что эта сплетня дошла до блогера через ее мать, которой в свою очередь эту историю рассказал ее пациент.
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