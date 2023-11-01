https://ria.ru/20231101/orenburzhenka-1906754033.html

Оренбурженка, сына которой загрызли собаки, выиграла суд у блогера

Оренбурженка, сына которой загрызли собаки, выиграла суд у блогера - РИА Новости, 01.11.2023

Оренбурженка, сына которой загрызли собаки, выиграла суд у блогера

Жительница Оренбурга, чьего сына загрызла стая бродячих собак, отсудила у блогера 700 тысяч рублей за клевету, сообщили в Промышленном суде города. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:17

2023-11-01T17:17

2023-11-01T17:20

происшествия

оренбург

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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Жительница Оренбурга, чьего сына загрызла стая бродячих собак, отсудила у блогера 700 тысяч рублей за клевету, сообщили в Промышленном суде города. В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей. По уголовным делам о халатности и о небезопасных услугах был задержан начальник городского управления ЖКХ Анатолий Байкаров. Поводом же для иска о клевете стала публикация местного блогера, утверждавшей, что ребенок якобы заклеивал морды собак пеной и сжигал бездомных щенков в костре. Женщина запросила моральную компенсацию в миллион рублей - иск удовлетворен частично. "Суд признал сведения, распространенные ответчиком, <...> не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство. С ответчика взыскана в пользу истца компенсация морального вреда в сумме 700 тысяч рублей", - сообщает районный суд. Кроме того, суд обязал блогера опровергнуть утверждения на местных телеканалах и на своей странице во "ВКонтакте". В суде также выяснили, что эта сплетня дошла до блогера через ее мать, которой в свою очередь эту историю рассказал ее пациент.

https://ria.ru/20231031/shpits-1906470203.html

https://ria.ru/20231030/sobaki-1906056889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбург