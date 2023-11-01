https://ria.ru/20231101/opg-1906579885.html

Источник рассказал о доходе украинской ОПГ "Химпром"

Источник рассказал о доходе украинской ОПГ "Химпром" - РИА Новости, 01.11.2023

Источник рассказал о доходе украинской ОПГ "Химпром"

Ежемесячный доход организованной преступной группировки "Химпром", создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России и действующей якобы в сфере... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:02

2023-11-01T05:02

2023-11-01T05:02

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ежемесячный доход организованной преступной группировки "Химпром", создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России и действующей якобы в сфере фондовых рынков, превышает 2 миллиона долларов, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах РФ. Российские специальные службы вскрыли полный состав ОПГ "Химпром", действующей с 2014 года. В нее входят около 1 тысячи человек, сообщил источник. На эту ОПГ работают сотрудники украинских силовых ведомств, депутаты Верховной рады, журналисты. "Химпром" организовал и возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после начала его разработки спецслужбами РФ и получивший украинский паспорт. По имеющимся данным, участники "Химпрома" стоят за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании. "Доход от преступной деятельности группы составляет более 2 миллионов долларов ежемесячно", - сказал источник. По его словам, участники ОПГ "Химпром" занимаются незаконным производством, хранением и сбытом наркотиков и психотропных средств под видом оказания услуг в сфере фондовых рынков. "Для этого специально созданы торговые платформы, якобы позволяющие получать прибыль благодаря купле-продаже разных активов с применением колл-центров, мошенническим путем завладевающих деньгами граждан в особо крупных размерах", - пояснил собеседник агентства. "Наркотические средства продаются через разветвленную сеть с помощью чат-ботов в мессенджере Telegram, в интернете, путем "закладок", - добавил он.

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906331705.html

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906575771.html

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в мире, украина, верховная рада украины