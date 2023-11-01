https://ria.ru/20231101/obstrely-1906816250.html

В ДНР назвали варварством украинские обстрелы спасателей и журналистов

В ДНР назвали варварством украинские обстрелы спасателей и журналистов - РИА Новости, 01.11.2023

В ДНР назвали варварством украинские обстрелы спасателей и журналистов

Спикер народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога назвал варварством украинские намеренные обстрелы спасателей и журналистов. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T22:25

2023-11-01T22:25

2023-11-01T22:25

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ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Спикер народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога назвал варварством украинские намеренные обстрелы спасателей и журналистов. ВСУ вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов. Погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС, который тушил пожар и попал под повторный обстрел, пострадали журналисты "Известий" и оператор "Звезды". "Это во всем мире запрещено, всеми конвенциями, это варварство. Медиков и журналистов старались нигде не убивать, хотя Украина не идет этим путем, она вообще алогична в этом формате", – сказал он РИА Новости. По его словам, украинские военные намеренно дестабилизируют социальную обстановку в республике, проводя повторные обстрелы, чтобы поразить медицинских работников и спасателей. "Медики и спасатели – важные профессии в нашей жизни. Чтобы вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь, нужны квалифицированные кадры. Соответственно, чем меньше квалифицированных работников, тем меньше помощь, и получается социальное напряжение. <...> Целое отделение спасателей можно выбить из строя, которые в будущем не смогут вовремя приехать на место обстрела и оказать помощь, разобрать завал, потушить пожар", – добавил Жога.

https://ria.ru/20231101/oborona-1906789747.html

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в мире, вооруженные силы украины, россия