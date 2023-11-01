В ДНР назвали варварством украинские обстрелы спасателей и журналистов
Спикер народного совета ДНР: обстрелы ВСУ спасателей и журналистов — варварство
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКомандир разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Артем Жога
Командир разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Артем Жога . Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Спикер народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога назвал варварством украинские намеренные обстрелы спасателей и журналистов.
ВСУ вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов. Погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС, который тушил пожар и попал под повторный обстрел, пострадали журналисты "Известий" и оператор "Звезды".
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"Это во всем мире запрещено, всеми конвенциями, это варварство. Медиков и журналистов старались нигде не убивать, хотя Украина не идет этим путем, она вообще алогична в этом формате", – сказал он РИА Новости.
По его словам, украинские военные намеренно дестабилизируют социальную обстановку в республике, проводя повторные обстрелы, чтобы поразить медицинских работников и спасателей.
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"Медики и спасатели – важные профессии в нашей жизни. Чтобы вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь, нужны квалифицированные кадры. Соответственно, чем меньше квалифицированных работников, тем меньше помощь, и получается социальное напряжение. <...> Целое отделение спасателей можно выбить из строя, которые в будущем не смогут вовремя приехать на место обстрела и оказать помощь, разобрать завал, потушить пожар", – добавил Жога.