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В ДНР назвали варварством украинские обстрелы спасателей и журналистов - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:25 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/obstrely-1906816250.html
В ДНР назвали варварством украинские обстрелы спасателей и журналистов
В ДНР назвали варварством украинские обстрелы спасателей и журналистов - РИА Новости, 01.11.2023
В ДНР назвали варварством украинские обстрелы спасателей и журналистов
Спикер народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога назвал варварством украинские намеренные обстрелы спасателей и журналистов. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:25
2023-11-01T22:25
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ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Спикер народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога назвал варварством украинские намеренные обстрелы спасателей и журналистов. ВСУ вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов. Погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС, который тушил пожар и попал под повторный обстрел, пострадали журналисты "Известий" и оператор "Звезды". "Это во всем мире запрещено, всеми конвенциями, это варварство. Медиков и журналистов старались нигде не убивать, хотя Украина не идет этим путем, она вообще алогична в этом формате", – сказал он РИА Новости. По его словам, украинские военные намеренно дестабилизируют социальную обстановку в республике, проводя повторные обстрелы, чтобы поразить медицинских работников и спасателей. "Медики и спасатели – важные профессии в нашей жизни. Чтобы вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь, нужны квалифицированные кадры. Соответственно, чем меньше квалифицированных работников, тем меньше помощь, и получается социальное напряжение. &lt;...&gt; Целое отделение спасателей можно выбить из строя, которые в будущем не смогут вовремя приехать на место обстрела и оказать помощь, разобрать завал, потушить пожар", – добавил Жога.
https://ria.ru/20231101/oborona-1906789747.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
В ДНР назвали варварством украинские обстрелы спасателей и журналистов

Спикер народного совета ДНР: обстрелы ВСУ спасателей и журналистов — варварство

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКомандир разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Артем Жога
Командир разведывательного батальона Спарта из ДНР Артем Жога - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Командир разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Артем Жога . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Спикер народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога назвал варварством украинские намеренные обстрелы спасателей и журналистов.
ВСУ вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов. Погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС, который тушил пожар и попал под повторный обстрел, пострадали журналисты "Известий" и оператор "Звезды".
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«
"Это во всем мире запрещено, всеми конвенциями, это варварство. Медиков и журналистов старались нигде не убивать, хотя Украина не идет этим путем, она вообще алогична в этом формате", – сказал он РИА Новости.
По его словам, украинские военные намеренно дестабилизируют социальную обстановку в республике, проводя повторные обстрелы, чтобы поразить медицинских работников и спасателей.
«
"Медики и спасатели – важные профессии в нашей жизни. Чтобы вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь, нужны квалифицированные кадры. Соответственно, чем меньше квалифицированных работников, тем меньше помощь, и получается социальное напряжение. <...> Целое отделение спасателей можно выбить из строя, которые в будущем не смогут вовремя приехать на место обстрела и оказать помощь, разобрать завал, потушить пожар", – добавил Жога.
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