https://ria.ru/20231101/obstrel-1906609901.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 27 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 27 снарядов - РИА Новости, 01.11.2023

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 27 снарядов

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности двадцать семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра за два часа, сообщили в среду в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:18

2023-11-01T10:18

2023-11-01T10:20

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности двадцать семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра за два часа, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 09:40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 8.20 до 9.55 Горловку обстреляли шесть раз, выпущен двадцать один снаряд калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906288185.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины