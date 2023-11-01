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Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы - РИА Новости, 01.11.2023
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21:51 01.11.2023 (обновлено: 22:26 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/oborona-1906812906.html
Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы
Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы - РИА Новости, 01.11.2023
Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы
Израильские военные прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:51
2023-11-01T22:26
в мире
север
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя — РИА Новости. Израильские военные прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.&quot;Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа&quot;, — сказал он.Хагари подчеркнул, что наземная операция ЦАХАЛ продолжается согласно плану.Ранее сегодня бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что одно из подразделений Армии обороны Израиля — 162-я дивизия — подошла к воротам города Газы. Накануне пресс-служба Вооруженных сил еврейского государства уточнила, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава. В понедельник утром агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев сообщило, что израильские танки замечены на окраине города Газы.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231101/gaza-1906781664.html
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север
израиль
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в мире, север, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, армия обороны израиля (цахал), оон
В мире, Север, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН
Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ: израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты на танке
Израильские солдаты на танке - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты на танке. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя — РИА Новости. Израильские военные прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
«

"Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа", — сказал он.

Хагари подчеркнул, что наземная операция ЦАХАЛ продолжается согласно плану.
Ранее сегодня бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что одно из подразделений Армии обороны Израиля — 162-я дивизия — подошла к воротам города Газы. Накануне пресс-служба Вооруженных сил еврейского государства уточнила, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава. В понедельник утром агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев сообщило, что израильские танки замечены на окраине города Газы.
Военная техника израильской армии на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В ЦАХАЛ заявили, что одна из дивизий подошла к воротам города Газа
Вчера, 18:23

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
ООН: удары Израиля по лагерю беженцев могут признать военным преступлением
Вчера, 21:45
 
В миреСеверХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООН
 
 
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