https://ria.ru/20231101/oborona-1906812906.html

Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы

Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы - РИА Новости, 01.11.2023

Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы

Израильские военные прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:51

2023-11-01T21:51

2023-11-01T22:26

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север

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россия

восточный иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя — РИА Новости. Израильские военные прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа", — сказал он.Хагари подчеркнул, что наземная операция ЦАХАЛ продолжается согласно плану.Ранее сегодня бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что одно из подразделений Армии обороны Израиля — 162-я дивизия — подошла к воротам города Газы. Накануне пресс-служба Вооруженных сил еврейского государства уточнила, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава. В понедельник утром агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев сообщило, что израильские танки замечены на окраине города Газы.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231101/gaza-1906781664.html

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