https://ria.ru/20231101/oborona-1906789747.html

Разведчик: ВСУ сократили число попыток прорвать оборону под Соледаром

Разведчик: ВСУ сократили число попыток прорвать оборону под Соледаром - РИА Новости, 01.11.2023

Разведчик: ВСУ сократили число попыток прорвать оборону под Соледаром

Украинские войска сократили количество попыток прорвать оборону сил РФ под Соледаром в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик добровольческого штурмового... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T19:03

2023-11-01T19:03

2023-11-01T22:10

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СОЛЕДАР (ДНР), 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска сократили количество попыток прорвать оборону сил РФ под Соледаром в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) с позывным "Крест". "Первое время постоянно "лезли", сейчас почти не пытаются. Так бывает редко, прощупывают, один-два, замечаем - открываем огонь, все, потом опять никто не лезет", - рассказал "Крест". По его словам, летом ВСУ практически каждый день пытались прорвать оборону сил РФ. По словам командира разведгруппы батальона с позывным "Воля", уменьшение числа атак со стороны украинских военнослужащих может быть связано с большими потерями в ряда ВСУ на артемовском участке фронта. "Заявляют, что продвигаются, но на самом деле стоят на месте, пытаются накаты делать, но безуспешно", - подытожил "Воля". Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, он имеет стратегическое значение для Киева. Соледар находился в центре линии обороны Артемовск - Северск. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20231027/deystviya-1905553950.html

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Бойцы батальона "Скиф" о тактике иностранных наемников под Соледаром Бойцы добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) продолжают держать оборону под Соледаром в Донбассе. Разведчики подразделения рассказали РИА Новости об обстановке, а также тактике иностранных наемников на данном участке фронта. 2023-11-01T19:03 true PT4M45S

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в мире, россия, вооруженные силы украины, артемовск, донбасс