https://ria.ru/20231101/normalizatsiya-1906806329.html

США продолжат добиваться нормализации отношений Израиля с арабским миром

США продолжат добиваться нормализации отношений Израиля с арабским миром - РИА Новости, 01.11.2023

США продолжат добиваться нормализации отношений Израиля с арабским миром

США намерены продолжать добиваться нормализации отношений Израиля с арабскими странами, считая, что такой подход принесет пользу всему региону, заявил в среду... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:05

2023-11-01T21:05

2023-11-01T21:05

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сша

израиль

джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. США намерены продолжать добиваться нормализации отношений Израиля с арабскими странами, считая, что такой подход принесет пользу всему региону, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы по-прежнему считаем, что интегрированный (в Ближний Восток) Израиль послужит на пользу всему региону. И мы по-прежнему считаем, что не стоит отказываться от этого. Мы по-прежнему верим, что более интегрированный и готовый к сотрудничеству Ближний Восток имеет большие перспективы – и не собираемся отказываться от этого", - сказал Кирби в ходе брифинга. Он выразил уверенность, что события в Газе не требуют введения "общего и масштабного режима прекращения огня". "Это не верный ответ на данную проблему", - подчеркнул Кирби. В то же время, добавил он, США считают целесообразным введение краткосрочных перемирий в секторе Газа, чтобы позволить гражданским лицам и иностранцам покинуть охваченный конфликтом регион.

https://ria.ru/20231101/palestintsy-1906805747.html

https://ria.ru/20231101/gaza-1906803262.html

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израиль

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в мире, сша, израиль, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток