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В США военные смогут поделиться данными о "программах", связанных с НЛО - РИА Новости, 01.11.2023
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11:09 01.11.2023 (обновлено: 11:20 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/nlo-1906623469.html
В США военные смогут поделиться данными о "программах", связанных с НЛО
В США военные смогут поделиться данными о "программах", связанных с НЛО - РИА Новости, 01.11.2023
В США военные смогут поделиться данными о "программах", связанных с НЛО
Пентагон во вторник запустил новую форму, с помощью которой действующие и бывшие военнослужащие, государственные служащие смогут поделиться информацией о якобы... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:09
2023-11-01T11:20
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пентагон во вторник запустил новую форму, с помощью которой действующие и бывшие военнослужащие, государственные служащие смогут поделиться информацией о якобы программах США, связанных с НЛО, следует из заявления. Согласно заявлению на сайте Пентагона, оборонное ведомство запустило второй этап механизма передачи сообщений по безопасным каналам Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO)" на сайте aaro.mil. "В рамках данного этапа механизма передачи сообщений по безопасным каналам действующие или бывшие государственные служащие, военнослужащие или контрактные служащие, которые имеют непосредственные сведения о предполагаемых программах или деятельности властей США, связанных с неопознанными воздушными явлениями, начиная с 1945 года, могут обратиться в Управление по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (AARO) и добровольно представить отчет", - говорится в заявлении на сайте Пентагона. Отмечается, что предоставляемая информация будет использована для подготовки отчета Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений, который должен быть представлен в конгресс к июню 2024 года. Глава основанного в июле 2022 года управления Шон Киркпатрик заявил, что в рамках третьего этапа данного механизма будет запущена подобная форма для всех граждан. "Мы изучаем методы, с помощью которых общественность сможет это делать в рамках предстоящего третьего этапа механизма передачи сообщений по безопасным каналам", - приводит его слова газета Politico. Ранее власти США запустили сайт созданного в прошлом году управления по изучению различных аномальных летающих явлений, он призван информировать общественность о последних достижениях в этой сфере. На сайте между тем указано, что военные летчики по-прежнему должны докладывать о случаях встречи с неопознанными объектами своему командованию, а гражданские пилоты - диспетчерской службе, которая в свою очередь передает данные Управлению гражданской авиации откуда они поступят в AARO. В августе в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.
https://ria.ru/20230914/nlo-1896388466.html
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в мире, сша, пентагон, politico
В мире, США, Пентагон, Politico
В США военные смогут поделиться данными о "программах", связанных с НЛО

В США военные смогут поделиться данными о якобы программах, связанных с НЛО

© AP Photo / Department of Defense Кадр видео, где виден необъяснимый объект
Кадр видео, где виден необъяснимый объект - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Department of Defense
Кадр видео, где виден необъяснимый объект. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пентагон во вторник запустил новую форму, с помощью которой действующие и бывшие военнослужащие, государственные служащие смогут поделиться информацией о якобы программах США, связанных с НЛО, следует из заявления.
Согласно заявлению на сайте Пентагона, оборонное ведомство запустило второй этап механизма передачи сообщений по безопасным каналам Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO)" на сайте aaro.mil.
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"В рамках данного этапа механизма передачи сообщений по безопасным каналам действующие или бывшие государственные служащие, военнослужащие или контрактные служащие, которые имеют непосредственные сведения о предполагаемых программах или деятельности властей США, связанных с неопознанными воздушными явлениями, начиная с 1945 года, могут обратиться в Управление по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (AARO) и добровольно представить отчет", - говорится в заявлении на сайте Пентагона.
Отмечается, что предоставляемая информация будет использована для подготовки отчета Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений, который должен быть представлен в конгресс к июню 2024 года.
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Глава основанного в июле 2022 года управления Шон Киркпатрик заявил, что в рамках третьего этапа данного механизма будет запущена подобная форма для всех граждан. "Мы изучаем методы, с помощью которых общественность сможет это делать в рамках предстоящего третьего этапа механизма передачи сообщений по безопасным каналам", - приводит его слова газета Politico.
Ранее власти США запустили сайт созданного в прошлом году управления по изучению различных аномальных летающих явлений, он призван информировать общественность о последних достижениях в этой сфере. На сайте между тем указано, что военные летчики по-прежнему должны докладывать о случаях встречи с неопознанными объектами своему командованию, а гражданские пилоты - диспетчерской службе, которая в свою очередь передает данные Управлению гражданской авиации откуда они поступят в AARO.
В августе в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.
Скриншот видео от Центра боевой информации USS Omaha. Архивное фото
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