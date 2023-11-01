https://ria.ru/20231101/neonatsist-1906660476.html

В Петербурге задержали лидера клуба неонацистов

В Петербурге задержали лидера клуба неонацистов - РИА Новости, 01.11.2023

В Петербурге задержали лидера клуба неонацистов

Лидера неонацистского клуба, ранее судимого в том числе за убийство, задержали в Петербурге за распространение в соцсетях фото татуировки со свастикой и... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:12

2023-11-01T13:12

2023-11-01T13:12

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Лидера неонацистского клуба, ранее судимого в том числе за убийство, задержали в Петербурге за распространение в соцсетях фото татуировки со свастикой и демонстрацию ее на спортивной площадке, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. По данным следствия, мужчина 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, уже был подвергнут административному наказанию за публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Несмотря на это, он 24 июня на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова демонстрировал татуировку на груди с символом, похожим на свастику, находящимся там людям. Также он, добавляет СК, разместил фото этой татуировки в публичном доступе в одном из мессенджеров. "В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый является лидером клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды и пропагандируют ненависть и вражду к лицам других национальностей... Обвиняемый задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики", - сообщили в городском главке СК. Отмечается, что вину задержанный признал, в скором времени ему должны избрать меру пресечения.

https://ria.ru/20230428/diversiya-1868482680.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)