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По слабому месту. В Британии раскрыли, что Россия устроила НАТО на Украине
По слабому месту. В Британии раскрыли, что Россия устроила НАТО на Украине - РИА Новости, 01.11.2023
По слабому месту. В Британии раскрыли, что Россия устроила НАТО на Украине
Российские вертолеты показали уязвимость западных танков, уничтожив их на поле боя в зоне специальной военной операции, заявил британский военный эксперт Филипп РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:56
2023-11-01T15:56
2023-11-01T15:56
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские вертолеты показали уязвимость западных танков, уничтожив их на поле боя в зоне специальной военной операции, заявил британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью Sky News."Российская оборона задержала и замедлила продвижение украинцев. Использование Россией ударных вертолетов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса", — отметил аналитик.По его словам, Киев потерпел неудачу из-за нехватки средств ПВО, инженерных машин разминирования, а также из-за превосходства Москвы в воздухе. Все это не позволило украинской армии прорвать фортификационные сооружения, которые создала Россия в зоне специальной операции, уточнил Ингрэм.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, москва, киев
Политика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Москва, Киев
По слабому месту. В Британии раскрыли, что Россия устроила НАТО на Украине
Sky: Россия обнажила слабые места бронетехники НАТО на Украине, уничтожив ее