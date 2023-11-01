https://ria.ru/20231101/mtsd-4-1906623260.html

Приборы учета производителя Москвы установили на станциях МЦД-4

Приборы учета производителя Москвы установили на станциях МЦД-4 - РИА Новости, 01.11.2023

Приборы учета производителя Москвы установили на станциях МЦД-4

В Москве производителем и разработчиком автоматических систем коммерческого учета энергетических ресурсов "Связь инжиниринг М" были установлены современные... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:12

2023-11-01T11:12

2023-11-01T11:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

московская область (подмосковье)

россия

владислав овчинский

сергей собянин

курский вокзал

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Москве производителем и разработчиком автоматических систем коммерческого учета энергетических ресурсов "Связь инжиниринг М" были установлены современные приборы учета при подключении к электрическим сетям тяговых подстанций и станций четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Президентом страны Владимиром Путиным и столичным мэром Сергеем Собяниным 9 сентября в Москве было запущено движение по новой линии наземного метро МЦД-4. Данное направление включает 36 станций.По словам Овчинского, на сегодняшний день во всех субъектах Российской Федерации продукция промышленных предприятий столицы является востребованной. Она используется для автоматической работы социальных организаций, улучшения объектов инфраструктуры, а также для оснащения важных объектов и других задач."Таким образом, производитель автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов разработал и поставил более двадцати интеллектуальных счетчиков на восемь объектов МЦД-4. Эти системы помогают контролировать потребление энергии и передавать информацию о расходах по беспроводной сети диспетчерам", – цитируют в пресс-службе слова руководителя ДИПП.По информации пресс-службы, новые приборы учета оснастили специальными радиомодулями дальнего радиуса действия, которые отвечают за обеспечение контроля энергопотребления тяговых подстанций и остановочных пунктов центрального диаметра, которые подключены к региональным электросетям. Это организовано с целью того, чтобы сетевая компания смогла заниматься производством расчетов потребления электричества. Данные приборы установили на пяти станциях - "Курский вокзал", "Солнечная", "Кусково", "Очаково", "Кутузовская"."Для нашей компании важно быть частью таких масштабных и социально значимых проектов, как МЦД-4, который улучшил транспортное обслуживание для жителей Москвы, Московской области и прочих близлежащих населенных пунктов. Наша разработка поможет отслеживать энергорасход", – приводятся в сообщении слова гендиректора предприятия Петра Асаченкова.Как отметили в пресс-службе, с 2005 года компания занимается разработкой внедрение систем учета энергоресурсов. За время своего существования предприятием было изготовлено и смонтировано свыше 100 000 систем различного уровня сложности по всей территории РФ.В столице активными темпами развивается производство. Тут работают уже порядка 4000 промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка 100 малых.На столичных предприятиях изготавливают широкий ассортимент товаров – это обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медицинские препараты и оборудование, сложная техника и перечень другой продукции. Кроме того, здесь активно внедряются инновации.В Москве созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться. Промышленные площадки размещаются в столице, что открывает доступ для инвесторов к крупным площадкам сбыта, большому перечню системной поддержки столицы и современной инфраструктуре. На сегодняшний день компании могут использовать свыше 20 мерами, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд антикризисных инструментов.Производители в увеличенных объемах реализуют продукцию, выходят на новые рынки сбыта, находят партнеров. Все это становится возможным благодаря развитию собственных городских площадок. Для столичных предприятий доступны свыше двадцати системных мер городской поддержки. В их числе присутствуют целевые займы и субсидии, кроме того организован ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231031/ekoparkovoki-1906447246.html

https://ria.ru/20231031/kosmetika-1906364618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московская область (подмосковье), россия, владислав овчинский, сергей собянин, курский вокзал