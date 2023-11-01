https://ria.ru/20231101/moskvich-1906735849.html

Приговор вынесли москвичу, под веществами угрожавшему сбросить дочь из окна

Приговор вынесли москвичу, под веществами угрожавшему сбросить дочь из окна - РИА Новости, 01.11.2023

Приговор вынесли москвичу, под веществами угрожавшему сбросить дочь из окна

Москвич, в состоянии наркотического опьянения угрожавший выбросить дочку с 13-го этажа, приговорен к 9,5 годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:25

2023-11-01T16:25

2023-11-01T16:35

происшествия

москва

россия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москвич, в состоянии наркотического опьянения угрожавший выбросить дочку с 13-го этажа, приговорен к 9,5 годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Потрясший общественность случай произошел осенью 2022 года: на улице Городецкой в Москве мужчина, стоя на балконе 13-го этажа, угрожал выбросить свою годовалую дочь. Быстро приехавшие полицейские, пока спасатели вскрывали дверь, перелезли через соседний балкон и спасли девочку. За это их позднее наградил глава МВД Владимир Колокольцев. Против отца девочки было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство."Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 28-летнего жителя столицы Павла Котилевского. Он осужден по части 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Суд приговорил Котилевского к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Установлено, что 12 сентября 2022 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, Котилевский, находясь с дочерью 2021 года рождения в квартире жилого дома на улице Городецкая, вышел на балкон, где перевесил девочку через перила балкона 13 этажа и угрожал сбросить ее вниз. Его действия были пресечены правоохранителями.Подчеркивается, что вину мужчина не признал.

https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906738368.html

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происшествия, москва, россия, владимир колокольцев