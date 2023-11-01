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Приговор вынесли москвичу, под веществами угрожавшему сбросить дочь из окна - РИА Новости, 01.11.2023
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16:25 01.11.2023 (обновлено: 16:35 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/moskvich-1906735849.html
Приговор вынесли москвичу, под веществами угрожавшему сбросить дочь из окна
Приговор вынесли москвичу, под веществами угрожавшему сбросить дочь из окна - РИА Новости, 01.11.2023
Приговор вынесли москвичу, под веществами угрожавшему сбросить дочь из окна
Москвич, в состоянии наркотического опьянения угрожавший выбросить дочку с 13-го этажа, приговорен к 9,5 годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:25
2023-11-01T16:35
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москвич, в состоянии наркотического опьянения угрожавший выбросить дочку с 13-го этажа, приговорен к 9,5 годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Потрясший общественность случай произошел осенью 2022 года: на улице Городецкой в Москве мужчина, стоя на балконе 13-го этажа, угрожал выбросить свою годовалую дочь. Быстро приехавшие полицейские, пока спасатели вскрывали дверь, перелезли через соседний балкон и спасли девочку. За это их позднее наградил глава МВД Владимир Колокольцев. Против отца девочки было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство."Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 28-летнего жителя столицы Павла Котилевского. Он осужден по части 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Суд приговорил Котилевского к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Установлено, что 12 сентября 2022 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, Котилевский, находясь с дочерью 2021 года рождения в квартире жилого дома на улице Городецкая, вышел на балкон, где перевесил девочку через перила балкона 13 этажа и угрожал сбросить ее вниз. Его действия были пресечены правоохранителями.Подчеркивается, что вину мужчина не признал.
https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906738368.html
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происшествия, москва, россия, владимир колокольцев
Происшествия, Москва, Россия, Владимир Колокольцев
Приговор вынесли москвичу, под веществами угрожавшему сбросить дочь из окна

Москвич, под веществами угрожавший сбросить дочь из окна, приговорен к 9,5 года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москвич, в состоянии наркотического опьянения угрожавший выбросить дочку с 13-го этажа, приговорен к 9,5 годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Потрясший общественность случай произошел осенью 2022 года: на улице Городецкой в Москве мужчина, стоя на балконе 13-го этажа, угрожал выбросить свою годовалую дочь. Быстро приехавшие полицейские, пока спасатели вскрывали дверь, перелезли через соседний балкон и спасли девочку. За это их позднее наградил глава МВД Владимир Колокольцев. Против отца девочки было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 28-летнего жителя столицы Павла Котилевского. Он осужден по части 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)... Суд приговорил Котилевского к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что 12 сентября 2022 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, Котилевский, находясь с дочерью 2021 года рождения в квартире жилого дома на улице Городецкая, вышел на балкон, где перевесил девочку через перила балкона 13 этажа и угрожал сбросить ее вниз. Его действия были пресечены правоохранителями.
Подчеркивается, что вину мужчина не признал.
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