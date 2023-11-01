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Умерла актриса Марина Москаленко - РИА Новости, 01.11.2023
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Культура
 
01:17 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/moskalenko-1906569511.html
Умерла актриса Марина Москаленко
Умерла актриса Марина Москаленко - РИА Новости, 01.11.2023
Умерла актриса Марина Москаленко
Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла в возрасте 63 лет, сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:17
2023-11-01T01:17
культура
москва
театр кукол имени с. в. образцова
театральное училище имени щукина
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла в возрасте 63 лет, сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова.&quot;В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце&quot;, — говорится в сообщении.Марина Москаленко родилась в Москве 9 октября 1960 года. В 1984 году она окончила Высшее театральное училище им. Б.В.Щукина. Артистка выступала на сцене Московского академического театра Сатиры, более 20 лет она прослужила в театре кукол Образцова, где создала множество ярких образов, среди которых — мать Аладдина в "Волшебной лампе Аладдина", грациозная хищница Багира в "Маугли", Танечка в "Нашей Чукоккале" и множество других партий в десятках спектаклей.Как актриса кино Москаленко дебютировала в 1984 году в мелодраме "Счастливая Женька!". Артистка наиболее известна по ролям в фильмах "Шура и Просвирняк" (1987), "Рыпкина любовь" (1993), "Любовь и прочие глупости" (2010).
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москва, театр кукол имени с. в. образцова, театральное училище имени щукина, театр сатиры (москва)
Культура, Москва, Театр кукол имени С. В. Образцова, Театральное училище имени Щукина, Театр сатиры (Москва)
Умерла актриса Марина Москаленко

Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла на 64-м году жизни

© Пресс-служба Театра ОбразцоваАктриса Марина Москаленко
Актриса Марина Москаленко
© Пресс-служба Театра Образцова
Актриса Марина Москаленко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла в возрасте 63 лет, сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова.
«

"В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце", — говорится в сообщении.

Марина Москаленко родилась в Москве 9 октября 1960 года. В 1984 году она окончила Высшее театральное училище им. Б.В.Щукина. Артистка выступала на сцене Московского академического театра Сатиры, более 20 лет она прослужила в театре кукол Образцова, где создала множество ярких образов, среди которых — мать Аладдина в "Волшебной лампе Аладдина", грациозная хищница Багира в "Маугли", Танечка в "Нашей Чукоккале" и множество других партий в десятках спектаклей.
Как актриса кино Москаленко дебютировала в 1984 году в мелодраме "Счастливая Женька!". Артистка наиболее известна по ролям в фильмах "Шура и Просвирняк" (1987), "Рыпкина любовь" (1993), "Любовь и прочие глупости" (2010).
 
КультураМоскваТеатр кукол имени С. В. ОбразцоваТеатральное училище имени ЩукинаТеатр сатиры (Москва)
 
 
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