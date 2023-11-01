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Умерла актриса Марина Москаленко
Умерла актриса Марина Москаленко - РИА Новости, 01.11.2023
Умерла актриса Марина Москаленко
Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла в возрасте 63 лет, сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:17
2023-11-01T01:17
2023-11-01T01:17
культура
москва
театр кукол имени с. в. образцова
театральное училище имени щукина
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла в возрасте 63 лет, сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова."В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце", — говорится в сообщении.Марина Москаленко родилась в Москве 9 октября 1960 года. В 1984 году она окончила Высшее театральное училище им. Б.В.Щукина. Артистка выступала на сцене Московского академического театра Сатиры, более 20 лет она прослужила в театре кукол Образцова, где создала множество ярких образов, среди которых — мать Аладдина в "Волшебной лампе Аладдина", грациозная хищница Багира в "Маугли", Танечка в "Нашей Чукоккале" и множество других партий в десятках спектаклей.Как актриса кино Москаленко дебютировала в 1984 году в мелодраме "Счастливая Женька!". Артистка наиболее известна по ролям в фильмах "Шура и Просвирняк" (1987), "Рыпкина любовь" (1993), "Любовь и прочие глупости" (2010).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, театр кукол имени с. в. образцова, театральное училище имени щукина, театр сатиры (москва)
Культура, Москва, Театр кукол имени С. В. Образцова, Театральное училище имени Щукина, Театр сатиры (Москва)
Умерла актриса Марина Москаленко
Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла на 64-м году жизни