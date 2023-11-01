https://ria.ru/20231101/moskalenko-1906569511.html

Умерла актриса Марина Москаленко

Умерла актриса Марина Москаленко - РИА Новости, 01.11.2023

Умерла актриса Марина Москаленко

Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла в возрасте 63 лет, сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:17

2023-11-01T01:17

2023-11-01T01:17

культура

москва

театр кукол имени с. в. образцова

театральное училище имени щукина

театр сатиры (москва)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла в возрасте 63 лет, сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова."В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце", — говорится в сообщении.Марина Москаленко родилась в Москве 9 октября 1960 года. В 1984 году она окончила Высшее театральное училище им. Б.В.Щукина. Артистка выступала на сцене Московского академического театра Сатиры, более 20 лет она прослужила в театре кукол Образцова, где создала множество ярких образов, среди которых — мать Аладдина в "Волшебной лампе Аладдина", грациозная хищница Багира в "Маугли", Танечка в "Нашей Чукоккале" и множество других партий в десятках спектаклей.Как актриса кино Москаленко дебютировала в 1984 году в мелодраме "Счастливая Женька!". Артистка наиболее известна по ролям в фильмах "Шура и Просвирняк" (1987), "Рыпкина любовь" (1993), "Любовь и прочие глупости" (2010).

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, театр кукол имени с. в. образцова, театральное училище имени щукина, театр сатиры (москва)