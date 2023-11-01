https://ria.ru/20231101/moneta-1906602623.html

ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Омской области

ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Омской области - РИА Новости, 01.11.2023

ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Омской области

Банк России в среду, 1 ноября, выпускает в обращение памятную монету "Омская область" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:39

2023-11-01T09:39

2023-11-01T09:39

экономика

омская область

россия

центральный банк рф (цб рф)

московский монетный двор

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России в среду, 1 ноября, выпускает в обращение памятную монету "Омская область" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор. "Банк России 3 ноября 2023 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Омская область" серии "Российская Федерация", - говорится в сообщении. Диаметр монеты - 27 миллиметров, тираж - 1 миллион штук. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. На боковой стороне рифленая поверхность с надписями "Десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками. На лицевой стороне монеты расположены надписи "Банк России" и "2023", изображены ветви лавра и дуба и указан номинал монеты - 10 рублей. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска - товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Омской области, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Омская область". Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, напоминает ЦБ.

https://ria.ru/20230908/moneta-1894901757.html

https://ria.ru/20231016/kupyura-1903194366.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, омская область, россия, центральный банк рф (цб рф), московский монетный двор