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ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Омской области - РИА Новости, 01.11.2023
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09:39 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/moneta-1906602623.html
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Омской области
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Омской области - РИА Новости, 01.11.2023
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Омской области
Банк России в среду, 1 ноября, выпускает в обращение памятную монету "Омская область" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:39
2023-11-01T09:39
экономика
омская область
россия
центральный банк рф (цб рф)
московский монетный двор
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России в среду, 1 ноября, выпускает в обращение памятную монету "Омская область" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор. "Банк России 3 ноября 2023 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Омская область" серии "Российская Федерация", - говорится в сообщении. Диаметр монеты - 27 миллиметров, тираж - 1 миллион штук. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. На боковой стороне рифленая поверхность с надписями "Десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками. На лицевой стороне монеты расположены надписи "Банк России" и "2023", изображены ветви лавра и дуба и указан номинал монеты - 10 рублей. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска - товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Омской области, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Омская область". Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, напоминает ЦБ.
https://ria.ru/20230908/moneta-1894901757.html
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экономика, омская область, россия, центральный банк рф (цб рф), московский монетный двор
Экономика, Омская область, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московский монетный двор
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Омской области

ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Омской области, номиналом десять рублей

© Банк России/TelegramПамятная монета "Омская область" серии "Российская Федерация"
Памятная монета Омская область серии Российская Федерация
© Банк России/Telegram
Памятная монета "Омская область" серии "Российская Федерация"
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России в среду, 1 ноября, выпускает в обращение памятную монету "Омская область" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор.
"Банк России 3 ноября 2023 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Омская область" серии "Российская Федерация", - говорится в сообщении.
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Диаметр монеты - 27 миллиметров, тираж - 1 миллион штук. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. На боковой стороне рифленая поверхность с надписями "Десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монеты расположены надписи "Банк России" и "2023", изображены ветви лавра и дуба и указан номинал монеты - 10 рублей. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска - товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Омской области, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Омская область".
Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, напоминает ЦБ.
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ЭкономикаОмская областьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московский монетный двор
 
 
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