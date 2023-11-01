https://ria.ru/20231101/mkkk-1906783069.html

В МККК заявили, что семь сотрудников выехали из Газы через КПП "Рафах"

В МККК заявили, что семь сотрудников выехали из Газы через КПП "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023

В МККК заявили, что семь сотрудников выехали из Газы через КПП "Рафах"

Семь сотрудников международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца покинули Газу через границу в Рафахе, заявила РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:29

2023-11-01T18:29

2023-11-01T18:50

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Семь сотрудников международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца покинули Газу через границу в Рафахе, заявила РИА Новости представитель Международного комитета Красного креста (МККК) Алена Синенко.Ранее источники на КПП "Рафах" заявили РИА Новости, что не менее 117 иностранцев прошли из сектора Газа в Египет."Мы можем подтвердить, что семь гуманитарных работников Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца покинули Газу через КПП "Рафах". Это часть процесса ротации персонала, направленного на обеспечение надлежащего присутствия, персонала и навыков в Газе. В рамках этого процесса ротации недавно в Газу прибыли 10 сотрудников МККК", - сказала она.Синенко добавила, что МККК изучает все возможности для оказания дополнительной помощи Газе, одновременно призывая к беспрепятственному и регулярному доступу гуманитарной помощи.В конце октября группа из десяти экспертов Международного Комитета Красного Креста (МККК), в том числе военные хирурги, прибыла в Газу с шестью грузовиками, перевозящими медицинское оборудование.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

израиль

египет

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в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, израиль, египет