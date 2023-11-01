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СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/mirgorod-1906609144.html
СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:14
2023-11-01T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Ранее в Полтавской и ряде соседних областей Украины была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали, что ночью в регионе был поражен нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг. "Миргород, в городе звучат взрывы", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905795754.html
украина
полтавская область
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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили о взрывах в Миргороде

"Зеркало недели" сообщило о взрывах в Миргороде

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Ранее в Полтавской и ряде соседних областей Украины была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали, что ночью в регионе был поражен нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг.
"Миргород, в городе звучат взрывы", - говорится в сообщении издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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