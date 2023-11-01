https://ria.ru/20231101/mirgorod-1906609144.html

СМИ сообщили о взрывах в Миргороде

СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ сообщили о взрывах в Миргороде

Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:14

2023-11-01T10:14

2023-11-01T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

полтавская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Ранее в Полтавской и ряде соседних областей Украины была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали, что ночью в регионе был поражен нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг. "Миргород, в городе звучат взрывы", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905795754.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр