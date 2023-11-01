https://ria.ru/20231101/minzdrav-1906811503.html

Минздрав Газы сообщил число погибших и раненых от бомбежек

Минздрав Газы сообщил число погибших и раненых от бомбежек - РИА Новости, 01.11.2023

Минздрав Газы сообщил число погибших и раненых от бомбежек

Более 8,7 тысяч палестинцев погибли, свыше 22 тысяч получили ранения в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа за 25 дней бомбардировок... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:42

2023-11-01T21:42

2023-11-01T21:48

в мире

израиль

палестина

россия

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff4e15244ebce2bf8ba15681f8596571.jpg

ДОХА, 1 ноя - РИА Новости. Более 8,7 тысяч палестинцев погибли, свыше 22 тысяч получили ранения в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа за 25 дней бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля, привело официальные данные министерство здравоохранения Палестины в социальной сети Facebook*."Около 73% жертв в секторе Газа - это дети, пожилые люди и женщины", - говорится в сообщении минздрава. За это время на Западном берегу Иордана от огня израильской армии и рук еврейских поселенцев погибли 130 человек, 2100 получили ранения. По его информации, за последние сутки израильские ВВС три раза наносили удары вблизи медицинских учреждений в секторе Газа, что привело к прекращению работы одного из медицинских центров и разрушениям в двух других. В настоящее время в секторе Газа работают только треть из имеющихся госпиталей, 16 из 35, более 50-ти из 72 поликлиник тоже прекратили работать из-за разрушений во время бомбежек. Как приводится в статистике минздрава Палестины, За это время погибли 132 врача, 110 были ранены, были совершены нападения на более 50 машин скорой помощи, 28 из них вышли из строя. Ситуация в госпиталях Газы с медикаментами и обеспечением топлива для работы электрогенераторов настолько сложная, что врачам приходится делать операции без наркоза, в том числе раненым в результате бомбардировок, а также кесарево сечение беременным женщинам. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231101/zaschita-1906807704.html

https://ria.ru/20231101/borrel-1906719869.html

израиль

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году