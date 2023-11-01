https://ria.ru/20231101/mintsifry-1906703200.html

Минцифры ждет материалы сделки по продаже российских активов Yandex N.V.

Минцифры ждет материалы сделки по продаже российских активов Yandex N.V. - РИА Новости, 01.11.2023

Минцифры ждет материалы сделки по продаже российских активов Yandex N.V.

Минцифры РФ ожидает, что материалы для согласования сделки по продаже российских активов Yandex N.V. поступят в конце 2023 или начале 2024 года, заявил... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:53

2023-11-01T14:53

2023-11-01T14:53

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ ожидает, что материалы для согласования сделки по продаже российских активов Yandex N.V. поступят в конце 2023 или начале 2024 года, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Мы ожидаем, что, наверное, в конце этого или в начале следующего года к нам материалы поступят по сделке", - сказал Шадаев в ответ на вопрос, есть ли ожидания, когда "Яндекс" сможет закрыть сделку по продаже российских активов. Он отметил, что для совершения сделки по продаже активов нужно разрешение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ. "Когда поступит (материалы для согласования выкупа - ред.), это же, в целом, информация корпоративная и конфиденциальная", - добавил министр. В сентябре глава Минцифры говорил, что правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями пока только ждет материалы для согласования выкупа у Yandex N.V. российских активов. Однако был запрос на внутригрупповую реструктуризацию. Позже, в октябре, "Яндекс" сообщил, что получил разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ на внутреннюю реструктуризацию группы. Компания планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года. "Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V., ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более лицам, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц. В мае сообщалось, что совет директоров "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, и теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над "Яндексом", контроль сохранит за собой менеджмент.

https://ria.ru/20231101/kodeks-1906664931.html

https://ria.ru/20230827/volozh-1892499619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, швейцария, максут шадаев, яндекс