Минфин заявил о готовности России принять визит Кимберлийского процесса
Минфин: Россия готова принять в 2024 году обзорный визит Кимберлийского процесса
Алмазы. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия готова принять у себя в 2024 году обзорный визит Кимберлийского процесса (КП), чтобы подтвердить свое соответствие требованиям организации, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России.
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"Чтобы в очередной раз продемонстрировать участникам КП полное соответствие Российской Федерации минимальным требованиям КП, информируем о готовности принять в России в 2024 году обзорный визит КП", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации.
Как отмечают в Минфине, любые попытки обвинить Россию в несоблюдении требований Схемы сертификации Кимберлийского процесса являются абсолютно беспочвенными.
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"В основе ССКП находится именно российская система государственного контроля над добычей, импортом и экспортом алмазного сырья. Более того, сегодня система встроена в нормативную базу Евразийского экономического союза, в который входят пять государств-членов, также участвующих в Кимберлийском процессе. Эта действующая с момента создания КП система неоднократно показывала свою эффективность в недопущении появления "конфликтных алмазов" на территории Союза", - говорится в сообщении.
Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.