https://ria.ru/20231101/minfin-1906691726.html

Минфин заявил о готовности России принять визит Кимберлийского процесса

Минфин заявил о готовности России принять визит Кимберлийского процесса - РИА Новости, 01.11.2023

Минфин заявил о готовности России принять визит Кимберлийского процесса

Россия готова принять у себя в 2024 году обзорный визит Кимберлийского процесса (КП), чтобы подтвердить свое соответствие требованиям организации, говорится в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:23

2023-11-01T14:23

2023-11-01T14:23

россия

юар

министерство финансов рф (минфин россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия готова принять у себя в 2024 году обзорный визит Кимберлийского процесса (КП), чтобы подтвердить свое соответствие требованиям организации, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России. "Чтобы в очередной раз продемонстрировать участникам КП полное соответствие Российской Федерации минимальным требованиям КП, информируем о готовности принять в России в 2024 году обзорный визит КП", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации. Как отмечают в Минфине, любые попытки обвинить Россию в несоблюдении требований Схемы сертификации Кимберлийского процесса являются абсолютно беспочвенными. "В основе ССКП находится именно российская система государственного контроля над добычей, импортом и экспортом алмазного сырья. Более того, сегодня система встроена в нормативную базу Евразийского экономического союза, в который входят пять государств-членов, также участвующих в Кимберлийском процессе. Эта действующая с момента создания КП система неоднократно показывала свою эффективность в недопущении появления "конфликтных алмазов" на территории Союза", - говорится в сообщении. Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

https://ria.ru/20231101/protsess-1906688578.html

https://ria.ru/20231101/almazy-1906684801.html

россия

юар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юар, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз