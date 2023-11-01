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Минфин заявил о готовности России принять визит Кимберлийского процесса - РИА Новости, 01.11.2023
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14:23 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/minfin-1906691726.html
Минфин заявил о готовности России принять визит Кимберлийского процесса
Минфин заявил о готовности России принять визит Кимберлийского процесса - РИА Новости, 01.11.2023
Минфин заявил о готовности России принять визит Кимберлийского процесса
Россия готова принять у себя в 2024 году обзорный визит Кимберлийского процесса (КП), чтобы подтвердить свое соответствие требованиям организации, говорится в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:23
2023-11-01T14:23
россия
юар
министерство финансов рф (минфин россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия готова принять у себя в 2024 году обзорный визит Кимберлийского процесса (КП), чтобы подтвердить свое соответствие требованиям организации, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России. "Чтобы в очередной раз продемонстрировать участникам КП полное соответствие Российской Федерации минимальным требованиям КП, информируем о готовности принять в России в 2024 году обзорный визит КП", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации. Как отмечают в Минфине, любые попытки обвинить Россию в несоблюдении требований Схемы сертификации Кимберлийского процесса являются абсолютно беспочвенными. "В основе ССКП находится именно российская система государственного контроля над добычей, импортом и экспортом алмазного сырья. Более того, сегодня система встроена в нормативную базу Евразийского экономического союза, в который входят пять государств-членов, также участвующих в Кимберлийском процессе. Эта действующая с момента создания КП система неоднократно показывала свою эффективность в недопущении появления "конфликтных алмазов" на территории Союза", - говорится в сообщении. Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
https://ria.ru/20231101/protsess-1906688578.html
https://ria.ru/20231101/almazy-1906684801.html
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россия, юар, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз
Россия, ЮАР, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евразийский экономический союз
Минфин заявил о готовности России принять визит Кимберлийского процесса

Минфин: Россия готова принять в 2024 году обзорный визит Кимберлийского процесса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Алмазы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия готова принять у себя в 2024 году обзорный визит Кимберлийского процесса (КП), чтобы подтвердить свое соответствие требованиям организации, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России.
«
"Чтобы в очередной раз продемонстрировать участникам КП полное соответствие Российской Федерации минимальным требованиям КП, информируем о готовности принять в России в 2024 году обзорный визит КП", - говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Минфин обвинил Запад в кампании ненависти в рамках Кимберлийского процесса
Вчера, 14:13
Как отмечают в Минфине, любые попытки обвинить Россию в несоблюдении требований Схемы сертификации Кимберлийского процесса являются абсолютно беспочвенными.
«
"В основе ССКП находится именно российская система государственного контроля над добычей, импортом и экспортом алмазного сырья. Более того, сегодня система встроена в нормативную базу Евразийского экономического союза, в который входят пять государств-членов, также участвующих в Кимберлийском процессе. Эта действующая с момента создания КП система неоднократно показывала свою эффективность в недопущении появления "конфликтных алмазов" на территории Союза", - говорится в сообщении.
Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
Сортировка алмазов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Минфин предупредил о последствиях ограничений на поставки алмазов из России
Вчера, 14:07
 
РоссияЮАРМинистерство финансов РФ (Минфин России)Евразийский экономический союз
 
 
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