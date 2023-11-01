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Крупнейшие российские бизнесмены стали богаче на 24 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.11.2023
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11:22 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/milliardery-1906627880.html
Крупнейшие российские бизнесмены стали богаче на 24 миллиарда долларов
Крупнейшие российские бизнесмены стали богаче на 24 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.11.2023
Крупнейшие российские бизнесмены стали богаче на 24 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 24,053 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:22
2023-11-01T11:22
экономика
россия
леонид михельсон
владимир потанин
вагит алекперов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 24,053 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 7,83 миллиарда, достигнув 23,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, а их общее состояние на 1 ноября составляет 302,53 миллиарда долларов. Самым богатым из них остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 781 миллион долларов, до 29,4 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 3,05 миллиарда долларов, до 27,7 миллиарда. А на третье место - с четвёртого месяцем ранее - благодаря своей солидной прибавке к состоянию вышел Алекперов. С ним поменялся местами бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 2,53 миллиарда долларов, до 22,4 миллиарда. На пятом месте снова Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который разбогател на 192 миллиона долларов, его состояние сейчас оценивается в 18,7 миллиарда. Шестое место занимает основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого снизилось с начала года на 320 миллионов долларов - до 18,4 миллиарда. Седьмой в списке - бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние увеличилось на 3,47 миллиарда долларов, до 16,6 миллиарда. Восьмое место занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 3,31 миллиарда долларов с начала года и составляет 15,1 миллиарда. Девятым в списке остается Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 636 миллионов долларов, до 13,9 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 264 миллиона долларов, до 11,6 миллиарда. А потерял больше всех Сулейман Керимов (его семья до мая прошлого года контролировала компанию "Полюс", затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций), чье состояние уменьшилось на 1,55 миллиарда с начала года, до 7,44 миллиарда долларов.
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экономика, россия, леонид михельсон, владимир потанин, вагит алекперов
Экономика, Россия, Леонид Михельсон, Владимир Потанин, Вагит Алекперов
Крупнейшие российские бизнесмены стали богаче на 24 миллиарда долларов

Состояние богатейших предпринимателей России с начала года выросло на $24 млрд

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент - председатель правления компании Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 24,053 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 7,83 миллиарда, достигнув 23,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, а их общее состояние на 1 ноября составляет 302,53 миллиарда долларов.
Самым богатым из них остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 781 миллион долларов, до 29,4 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 3,05 миллиарда долларов, до 27,7 миллиарда. А на третье место - с четвёртого месяцем ранее - благодаря своей солидной прибавке к состоянию вышел Алекперов.
С ним поменялся местами бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 2,53 миллиарда долларов, до 22,4 миллиарда. На пятом месте снова Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который разбогател на 192 миллиона долларов, его состояние сейчас оценивается в 18,7 миллиарда. Шестое место занимает основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого снизилось с начала года на 320 миллионов долларов - до 18,4 миллиарда.
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Седьмой в списке - бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние увеличилось на 3,47 миллиарда долларов, до 16,6 миллиарда. Восьмое место занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 3,31 миллиарда долларов с начала года и составляет 15,1 миллиарда.
Девятым в списке остается Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 636 миллионов долларов, до 13,9 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 264 миллиона долларов, до 11,6 миллиарда. А потерял больше всех Сулейман Керимов (его семья до мая прошлого года контролировала компанию "Полюс", затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций), чье состояние уменьшилось на 1,55 миллиарда с начала года, до 7,44 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРоссияЛеонид МихельсонВладимир ПотанинВагит Алекперов
 
 
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