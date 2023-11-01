https://ria.ru/20231101/milliardery-1906627880.html

Крупнейшие российские бизнесмены стали богаче на 24 миллиарда долларов

Крупнейшие российские бизнесмены стали богаче на 24 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.11.2023

Крупнейшие российские бизнесмены стали богаче на 24 миллиарда долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 24,053 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:22

2023-11-01T11:22

2023-11-01T11:22

экономика

россия

леонид михельсон

владимир потанин

вагит алекперов

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 24,053 миллиарда долларов, а больше всех прибавил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 7,83 миллиарда, достигнув 23,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, а их общее состояние на 1 ноября составляет 302,53 миллиарда долларов. Самым богатым из них остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 781 миллион долларов, до 29,4 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 3,05 миллиарда долларов, до 27,7 миллиарда. А на третье место - с четвёртого месяцем ранее - благодаря своей солидной прибавке к состоянию вышел Алекперов. С ним поменялся местами бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 2,53 миллиарда долларов, до 22,4 миллиарда. На пятом месте снова Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который разбогател на 192 миллиона долларов, его состояние сейчас оценивается в 18,7 миллиарда. Шестое место занимает основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого снизилось с начала года на 320 миллионов долларов - до 18,4 миллиарда. Седьмой в списке - бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние увеличилось на 3,47 миллиарда долларов, до 16,6 миллиарда. Восьмое место занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 3,31 миллиарда долларов с начала года и составляет 15,1 миллиарда. Девятым в списке остается Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 636 миллионов долларов, до 13,9 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 264 миллиона долларов, до 11,6 миллиарда. А потерял больше всех Сулейман Керимов (его семья до мая прошлого года контролировала компанию "Полюс", затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций), чье состояние уменьшилось на 1,55 миллиарда с начала года, до 7,44 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231031/kuzmichev-1906394426.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, леонид михельсон, владимир потанин, вагит алекперов