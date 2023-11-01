https://ria.ru/20231101/migratsiya-1906790995.html
Опрос: 61 процент немцев поддержали запрет въезда из мусульманских стран
Опрос: 61 процент немцев поддержали запрет въезда из мусульманских стран - РИА Новости, 01.11.2023
Опрос: 61 процент немцев поддержали запрет въезда из мусульманских стран
Свыше 60% немцев полагают, что Германии следует прекратить принимать мигрантов из мусульманских стран, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T19:11
2023-11-01T19:11
2023-11-01T19:20
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Свыше 60% немцев полагают, что Германии следует прекратить принимать мигрантов из мусульманских стран, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом INSA для издания Bild. "Шестьдесят один процент сейчас выступают за то, чтобы Германия больше не принимала людей из мусульманских стран", - пишет Bild. Также опрос выявил, что 60% немцев напуганы недавними антиизраильскими манифестациями и акциями в поддержку палестинского движения ХАМАС, Кроме того, у 77% опрошенных создалось впечатление, что все больше людей в Германии презирают немецкое общество, и лишь у 15% такого ощущения нет вовсе. К тому же, 41% респондентов полагает, что немецкое государство и общество слишком наивны и снисходительны по отношению к тем, кто презирает Германию. Наконец, в рейтинге страхов первое место занял исламизм (43%), опередив правый экстремизм (34%) и левый экстремизм (лишь 7%). Опрос был проведен 30 октября, в нем приняли участие 1 002 человека.
https://ria.ru/20231029/germaniya-1906012951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, хамас
Опрос: 61 процент немцев поддержали запрет въезда из мусульманских стран
Опрос: 61% немцев выступили за запрет въезда мигрантов из мусульманских стран
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Свыше 60% немцев полагают, что Германии следует прекратить принимать мигрантов из мусульманских стран, свидетельствуют данные опроса
, проведенного институтом INSA для издания Bild.
«
"Шестьдесят один процент сейчас выступают за то, чтобы Германия больше не принимала людей из мусульманских стран", - пишет Bild.
Также опрос выявил, что 60% немцев напуганы недавними антиизраильскими манифестациями и акциями в поддержку палестинского движения ХАМАС
,
Кроме того, у 77% опрошенных создалось впечатление, что все больше людей в Германии презирают немецкое общество, и лишь у 15% такого ощущения нет вовсе. К тому же, 41% респондентов полагает, что немецкое государство и общество слишком наивны и снисходительны по отношению к тем, кто презирает Германию.
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Наконец, в рейтинге страхов первое место занял исламизм (43%), опередив правый экстремизм (34%) и левый экстремизм (лишь 7%).
Опрос был проведен 30 октября, в нем приняли участие 1 002 человека.