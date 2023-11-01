https://ria.ru/20231101/mask-1906566396.html

Маск назвал Сороса человеконенавистником

Маск назвал Сороса человеконенавистником - РИА Новости, 01.11.2023

Маск назвал Сороса человеконенавистником

Американский предприниматель Илон Маск назвал миллиардера и главу фонда "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в РФ) Джорджа Сороса... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T00:33

2023-11-01T00:33

2023-11-01T03:48

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал миллиардера и главу фонда "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в РФ) Джорджа Сороса человеконенавистником. "На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне", - сказал Маск для подкаста Джо Рогана. Как считает Маск, Сорос знает, сколько влияния может оказать, помогая избраться кандидатам на местные должности, потому что "понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются". Маск назвал Сороса "главным спонсором Демократической партии" США. Ранее Маск заявил, что намерен подать в суд на фонд "Открытое общество", чтобы остановить подавление им свободы слова. Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.

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в мире, сша, илон маск, джордж сорос, джо роган, украина, россия