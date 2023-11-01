https://ria.ru/20231101/marsiane-1906579733.html

В США предложили причислить марсиан к российской "оси зла"

В США предложили причислить марсиан к российской "оси зла" - РИА Новости, 01.11.2023

В США предложили причислить марсиан к российской "оси зла"

Иллюзии США о существовании некой "оси зла" скоро приведут к включению туда, помимо России, марсиан, пошутил американский политолог Стивен Вертхайм в социальной РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:06

2023-11-01T05:06

2023-11-01T05:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

израиль

россия

митч макконнелл

китай

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/97/1550089790_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_3fbef575b2c27ceb50574c7c7a810c68.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Иллюзии США о существовании некой "оси зла" скоро приведут к включению туда, помимо России, марсиан, пошутил американский политолог Стивен Вертхайм в социальной сети X.Аналитик отреагировал на выступление лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла. Политик обосновал необходимость помогать Украине и Израилю существованием "оси зла", к которой сенатор причислил Россию, Китай и Иран."При текущих темпах через пару десятилетий ось зла однозначно будет включать <...> большую часть человечества и, возможно, парочку марсианских цивилизаций", — посмеялся Вертхайм.Политолог расценил слова Макконнелла как "худшее заявление в истории внешней политики США".Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и их союзники по НАТО начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Сам украинский президент также выражал опасения, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.

https://ria.ru/20230920/karty-1897434525.html

https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html

украина

израиль

россия

китай

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, израиль, россия, митч макконнелл, китай, иран