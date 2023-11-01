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В США предложили причислить марсиан к российской "оси зла" - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/marsiane-1906579733.html
В США предложили причислить марсиан к российской "оси зла"
В США предложили причислить марсиан к российской "оси зла" - РИА Новости, 01.11.2023
В США предложили причислить марсиан к российской "оси зла"
Иллюзии США о существовании некой "оси зла" скоро приведут к включению туда, помимо России, марсиан, пошутил американский политолог Стивен Вертхайм в социальной РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:06
2023-11-01T05:06
специальная военная операция на украине
в мире
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митч макконнелл
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Иллюзии США о существовании некой "оси зла" скоро приведут к включению туда, помимо России, марсиан, пошутил американский политолог Стивен Вертхайм в социальной сети X.Аналитик отреагировал на выступление лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла. Политик обосновал необходимость помогать Украине и Израилю существованием "оси зла", к которой сенатор причислил Россию, Китай и Иран.&quot;При текущих темпах через пару десятилетий ось зла однозначно будет включать &lt;...&gt; большую часть человечества и, возможно, парочку марсианских цивилизаций&quot;, — посмеялся Вертхайм.Политолог расценил слова Макконнелла как "худшее заявление в истории внешней политики США".Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и их союзники по НАТО начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Сам украинский президент также выражал опасения, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.
https://ria.ru/20230920/karty-1897434525.html
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в мире, украина, израиль, россия, митч макконнелл, китай, иран
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Россия, Митч Макконнелл, Китай, Иран
В США предложили причислить марсиан к российской "оси зла"

Политолог Вертхайм: в антиамериканской "оси зла" скоро окажутся даже марсиане

© Depositphotos.com / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Depositphotos.com / sdecoret
Марс во время восхода солнца. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Иллюзии США о существовании некой "оси зла" скоро приведут к включению туда, помимо России, марсиан, пошутил американский политолог Стивен Вертхайм в социальной сети X.
Аналитик отреагировал на выступление лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла. Политик обосновал необходимость помогать Украине и Израилю существованием "оси зла", к которой сенатор причислил Россию, Китай и Иран.
«

"При текущих темпах через пару десятилетий ось зла однозначно будет включать <...> большую часть человечества и, возможно, парочку марсианских цивилизаций", — посмеялся Вертхайм.

Политолог расценил слова Макконнелла как "худшее заявление в истории внешней политики США".
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Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и их союзники по НАТО начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Сам украинский президент также выражал опасения, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильРоссияМитч МакконнеллКитайИран
 
 
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