https://ria.ru/20231101/markirovka-1906670026.html

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бытовой химии

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бытовой химии - РИА Новости, 01.11.2023

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бытовой химии

Минпромторг РФ предлагает с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, сообщается в проекте... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:37

2023-11-01T13:37

2023-11-01T13:55

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, сообщается в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: Провести с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии", - говорится в сообщении.Согласно проекту постановления, в эксперимент планируется включить в том числе средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло и другие моющие средства.В свою очередь Минпромторг РФ отметил, что такой эксперимент не отразится на ценах на продукцию: оборудование на время тестов и коды маркировки будут предоставлены производителям бесплатно. Затем министерство по результатам эксперимента собирается направить доклад в правительство.Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак", Реваз Юсупов подчеркнул, что проведение эксперимента обусловлено высокой долей нелегального оборота. "По данным Высшей школы экономики за 2022 год на рынке косметической продукции он составляет 16%, бытовой химии – 12%. Со своей стороны мы готовы к эксперименту по этим группам товаров. Пилотный проект бесплатный и добровольный для бизнеса, все расходы на его проведение мы возьмем на себя", - заключил он.В конце сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у ведомства в ближайших планах начать маркировку косметики и бытовой химии, оптоволокна, электроники, препаратов и кормов для животных, а также растительных масел и ряда других товарных категорий.

https://ria.ru/20230901/markirovka-1893531339.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)