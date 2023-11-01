Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бытовой химии - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 01.11.2023 (обновлено: 13:55 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/markirovka-1906670026.html
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бытовой химии
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бытовой химии - РИА Новости, 01.11.2023
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бытовой химии
Минпромторг РФ предлагает с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, сообщается в проекте... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:37
2023-11-01T13:55
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/120573/71/1205737167_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_43fd6489b9a4f69ef879b582e6157e0e.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, сообщается в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: Провести с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии", - говорится в сообщении.Согласно проекту постановления, в эксперимент планируется включить в том числе средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло и другие моющие средства.В свою очередь Минпромторг РФ отметил, что такой эксперимент не отразится на ценах на продукцию: оборудование на время тестов и коды маркировки будут предоставлены производителям бесплатно. Затем министерство по результатам эксперимента собирается направить доклад в правительство.Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак", Реваз Юсупов подчеркнул, что проведение эксперимента обусловлено высокой долей нелегального оборота. "По данным Высшей школы экономики за 2022 год на рынке косметической продукции он составляет 16%, бытовой химии – 12%. Со своей стороны мы готовы к эксперименту по этим группам товаров. Пилотный проект бесплатный и добровольный для бизнеса, все расходы на его проведение мы возьмем на себя", - заключил он.В конце сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у ведомства в ближайших планах начать маркировку косметики и бытовой химии, оптоволокна, электроники, препаратов и кормов для животных, а также растительных масел и ряда других товарных категорий.
https://ria.ru/20230901/markirovka-1893531339.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/120573/71/1205737167_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_af1b7d544fbc7b05654db715f51a7207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бытовой химии

Минпромторг предлагает начать эксперимент по маркировке бытовой химии с декабря

© Fotolia / Niki LoveПокупатель в отделе бытовой химии
Покупатель в отделе бытовой химии - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Fotolia / Niki Love
Покупатель в отделе бытовой химии . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, сообщается в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: Провести с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии", - говорится в сообщении.
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В России начинается маркировка шести новых товарных категорий
1 сентября, 01:01
Согласно проекту постановления, в эксперимент планируется включить в том числе средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло и другие моющие средства.
В свою очередь Минпромторг РФ отметил, что такой эксперимент не отразится на ценах на продукцию: оборудование на время тестов и коды маркировки будут предоставлены производителям бесплатно. Затем министерство по результатам эксперимента собирается направить доклад в правительство.
Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак", Реваз Юсупов подчеркнул, что проведение эксперимента обусловлено высокой долей нелегального оборота. "По данным Высшей школы экономики за 2022 год на рынке косметической продукции он составляет 16%, бытовой химии – 12%. Со своей стороны мы готовы к эксперименту по этим группам товаров. Пилотный проект бесплатный и добровольный для бизнеса, все расходы на его проведение мы возьмем на себя", - заключил он.
В конце сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у ведомства в ближайших планах начать маркировку косметики и бытовой химии, оптоволокна, электроники, препаратов и кормов для животных, а также растительных масел и ряда других товарных категорий.
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала