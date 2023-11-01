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Захарова отметила реакцию внутри России на события в Махачкале - РИА Новости, 01.11.2023
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10:47 01.11.2023 (обновлено: 10:48 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/makhachkala-1906617671.html
Захарова отметила реакцию внутри России на события в Махачкале
Захарова отметила реакцию внутри России на события в Махачкале - РИА Новости, 01.11.2023
Захарова отметила реакцию внутри России на события в Махачкале
Российская реакция на события в Махачкале показала единство страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:47
2023-11-01T10:48
происшествия
махачкала
мария захарова
республика дагестан
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская реакция на события в Махачкале показала единство страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "То, что мы прошли сейчас в Махачкале как страна, не само событие, а реакция на это событие, начиная от президента, правительства, кстати говоря, и журналистов, показало наше единство", - сообщила Захарова журналистам. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек, еще двоим задержанным назначены обязательные работы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
https://ria.ru/20231101/arest-1906574385.html
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происшествия, махачкала, мария захарова, республика дагестан, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Мария Захарова, Республика Дагестан, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Захарова отметила реакцию внутри России на события в Махачкале

Захарова: реакция на события в Махачкале продемонстрировала единство России

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская реакция на события в Махачкале показала единство страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что мы прошли сейчас в Махачкале как страна, не само событие, а реакция на это событие, начиная от президента, правительства, кстати говоря, и журналистов, показало наше единство", - сообщила Захарова журналистам.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек, еще двоим задержанным назначены обязательные работы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
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ПроисшествияМахачкалаМария ЗахароваРеспублика ДагестанБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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