https://ria.ru/20231101/makhachkala-1906617671.html

Захарова отметила реакцию внутри России на события в Махачкале

Захарова отметила реакцию внутри России на события в Махачкале - РИА Новости, 01.11.2023

Захарова отметила реакцию внутри России на события в Махачкале

Российская реакция на события в Махачкале показала единство страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:47

2023-11-01T10:47

2023-11-01T10:48

происшествия

махачкала

мария захарова

республика дагестан

беспорядки в аэропорту махачкалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская реакция на события в Махачкале показала единство страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "То, что мы прошли сейчас в Махачкале как страна, не само событие, а реакция на это событие, начиная от президента, правительства, кстати говоря, и журналистов, показало наше единство", - сообщила Захарова журналистам. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек, еще двоим задержанным назначены обязательные работы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

https://ria.ru/20231101/arest-1906574385.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, махачкала, мария захарова, республика дагестан, беспорядки в аэропорту махачкалы