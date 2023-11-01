Захарова отметила реакцию внутри России на события в Махачкале
Захарова: реакция на события в Махачкале продемонстрировала единство России
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская реакция на события в Махачкале показала единство страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что мы прошли сейчас в Махачкале как страна, не само событие, а реакция на это событие, начиная от президента, правительства, кстати говоря, и журналистов, показало наше единство", - сообщила Захарова журналистам.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек, еще двоим задержанным назначены обязательные работы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.