https://ria.ru/20231101/makeevka-1906765746.html

В ДНР открыли детский исследовательский центр

В ДНР открыли детский исследовательский центр - РИА Новости, 01.11.2023

В ДНР открыли детский исследовательский центр

Детский исследовательский центр открылся в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:41

2023-11-01T17:41

2023-11-01T17:43

политехнический музей

москва

россия

общество

культура

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МАКЕЕВКА (ДНР), 1 ноя - РИА Новости. Детский исследовательский центр открылся в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "В состав этого центра мы поставили спутниковую систему связи и телевидения, что позволит из Москвы проводить здесь различные лекции с учеными, изобретателями, педагогами для привлечения детей по широкому спектру научных образований. В прошлом году музею исполнилось 150 лет, и основная его задача - пропаганда отечественной науки и промышленности", - рассказал РИА Новости гендиректор Политехнического музея Дмитрий Кожанов. Замглавы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Павел Карташев отметил, что до конца года планируется "открыть еще порядка 15 детских центров".

https://ria.ru/20230908/saur-mogila-1894928637.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политехнический музей, москва, россия, общество