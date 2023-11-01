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В ДНР открыли детский исследовательский центр - РИА Новости, 01.11.2023
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Культура
 
17:41 01.11.2023 (обновлено: 17:43 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/makeevka-1906765746.html
В ДНР открыли детский исследовательский центр
В ДНР открыли детский исследовательский центр - РИА Новости, 01.11.2023
В ДНР открыли детский исследовательский центр
Детский исследовательский центр открылся в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:41
2023-11-01T17:43
политехнический музей
москва
россия
общество
культура
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МАКЕЕВКА (ДНР), 1 ноя - РИА Новости. Детский исследовательский центр открылся в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "В состав этого центра мы поставили спутниковую систему связи и телевидения, что позволит из Москвы проводить здесь различные лекции с учеными, изобретателями, педагогами для привлечения детей по широкому спектру научных образований. В прошлом году музею исполнилось 150 лет, и основная его задача - пропаганда отечественной науки и промышленности", - рассказал РИА Новости гендиректор Политехнического музея Дмитрий Кожанов. Замглавы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Павел Карташев отметил, что до конца года планируется "открыть еще порядка 15 детских центров".
https://ria.ru/20230908/saur-mogila-1894928637.html
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политехнический музей, москва, россия, общество
Политехнический музей, Москва, Россия, Общество, Культура
В ДНР открыли детский исследовательский центр

В ДНР открыли детский исследовательский центр для пропаганды образования

© Фото : Политехнический музейДетский исследовательский центр, открытый в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы
Детский исследовательский центр, открытый в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Политехнический музей
Детский исследовательский центр, открытый в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы
Читать ria.ru в
МАКЕЕВКА (ДНР), 1 ноя - РИА Новости. Детский исследовательский центр открылся в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"В состав этого центра мы поставили спутниковую систему связи и телевидения, что позволит из Москвы проводить здесь различные лекции с учеными, изобретателями, педагогами для привлечения детей по широкому спектру научных образований. В прошлом году музею исполнилось 150 лет, и основная его задача - пропаганда отечественной науки и промышленности", - рассказал РИА Новости гендиректор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.
Замглавы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Павел Карташев отметил, что до конца года планируется "открыть еще порядка 15 детских центров".
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