В ДНР открыли детский исследовательский центр
В ДНР открыли детский исследовательский центр для пропаганды образования
© Фото : Политехнический музейДетский исследовательский центр, открытый в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы
Детский исследовательский центр, открытый в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы
МАКЕЕВКА (ДНР), 1 ноя - РИА Новости. Детский исследовательский центр открылся в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"В состав этого центра мы поставили спутниковую систему связи и телевидения, что позволит из Москвы проводить здесь различные лекции с учеными, изобретателями, педагогами для привлечения детей по широкому спектру научных образований. В прошлом году музею исполнилось 150 лет, и основная его задача - пропаганда отечественной науки и промышленности", - рассказал РИА Новости гендиректор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.
Замглавы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Павел Карташев отметил, что до конца года планируется "открыть еще порядка 15 детских центров".