https://ria.ru/20231101/loyko-1906731526.html
Редактору SOTA* Лойко грозит семь лет колонии за оправдание терроризма
Редактору SOTA* Лойко грозит семь лет колонии за оправдание терроризма - РИА Новости, 01.11.2023
Редактору SOTA* Лойко грозит семь лет колонии за оправдание терроризма
Сотруднице интернет-издания SOTA* Анне Лойко, против которой возбудили уголовное дело за оправдание терроризма, грозит вплоть до семи лет лишения свободы. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:11
2023-11-01T16:11
2023-11-01T21:39
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сотруднице интернет-издания SOTA* Анне Лойко, против которой возбудили уголовное дело за оправдание терроризма, грозит вплоть до семи лет лишения свободы. Утром в среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против редактора SOTA* Лойко возбуждено уголовное дело, поводом стала ее публикация с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**. Позднее пресс-служба столичного главка СК РФ подтвердила факт возбуждения против Лойко уголовного дела, уточнив, что она обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Согласно Уголовному кодексу РФ, часть 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета" предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231024/izrail-1905037921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Следственный комитет России (СК РФ)
Редактору SOTA* Лойко грозит семь лет колонии за оправдание терроризма
Редактору SOTA Лойко, обвиняемой в оправдании терроризма, грозит 7 лет колонии
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сотруднице интернет-издания SOTA* Анне Лойко, против которой возбудили уголовное дело за оправдание терроризма, грозит вплоть до семи лет лишения свободы.
Утром в среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против редактора SOTA* Лойко возбуждено уголовное дело, поводом стала ее публикация с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
"**. Позднее пресс-служба столичного главка СК РФ
подтвердила факт возбуждения против Лойко уголовного дела, уточнив, что она обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
Согласно Уголовному кодексу РФ, часть 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета" предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
** Запрещенная в России террористическая организация.
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