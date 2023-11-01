https://ria.ru/20231101/loyko-1906731526.html

Редактору SOTA* Лойко грозит семь лет колонии за оправдание терроризма

Редактору SOTA* Лойко грозит семь лет колонии за оправдание терроризма - РИА Новости, 01.11.2023

Редактору SOTA* Лойко грозит семь лет колонии за оправдание терроризма

Сотруднице интернет-издания SOTA* Анне Лойко, против которой возбудили уголовное дело за оправдание терроризма, грозит вплоть до семи лет лишения свободы. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:11

2023-11-01T16:11

2023-11-01T21:39

происшествия

россия

хизб ут-тахрир аль-ислами

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сотруднице интернет-издания SOTA* Анне Лойко, против которой возбудили уголовное дело за оправдание терроризма, грозит вплоть до семи лет лишения свободы. Утром в среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против редактора SOTA* Лойко возбуждено уголовное дело, поводом стала ее публикация с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**. Позднее пресс-служба столичного главка СК РФ подтвердила факт возбуждения против Лойко уголовного дела, уточнив, что она обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Согласно Уголовному кодексу РФ, часть 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета" предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231024/izrail-1905037921.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, следственный комитет россии (ск рф)