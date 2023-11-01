https://ria.ru/20231101/livan-1906752059.html

Замглавы МИД обсудил с послом Ливана в России напряженность с Израилем

Замглавы МИД обсудил с послом Ливана в России напряженность с Израилем - РИА Новости, 01.11.2023

Замглавы МИД обсудил с послом Ливана в России напряженность с Израилем

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар обсудили растущую напряженность с Израилем из-за палестинского... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:12

2023-11-01T17:12

2023-11-01T17:19

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ливан

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сергей вершинин

хамас

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар обсудили растущую напряженность с Израилем из-за палестинского обострения и усилия контингента ООН для сохранения стабильной ситуации у границы стран, сообщили в МИД РФ."Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе. Состоялось обсуждение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учетом рассмотрения данной проблематики на площадках СБ и ГА ООН. Особое внимание в связи с этим было уделено обстановке в Ливане в свете растущей напряженности с Израилем и усилиям Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), направленных на сохранение стабильности и безопасности в районе "голубой линии", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.По сообщению министерства, участники встречи отметили "важность предотвращения расширения текущего беспрецедентного кризиса за счет втягивания в конфронтацию соседних стран" и "неотложную необходимость полного и устойчивого прекращения огня в секторе Газа с реализацией всего комплекса срочных гуманитарных мер".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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россия, ливан, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сергей вершинин, хамас, шауки бу нассар