Рейтинг@Mail.ru
Анджелина Джоли осудила лидеров, не выступающих за прекращение огня в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:36 01.11.2023 (обновлено: 23:52 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/lidery-1906817516.html
Анджелина Джоли осудила лидеров, не выступающих за прекращение огня в Газе
Анджелина Джоли осудила лидеров, не выступающих за прекращение огня в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
Анджелина Джоли осудила лидеров, не выступающих за прекращение огня в Газе
Американская актриса Анджелина Джоли, ранее занимавшая посты посла доброй воли и специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:36
2023-11-01T23:52
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
анджелина джоли (войт)
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155956/96/1559569664_0:403:1590:1297_1920x0_80_0_0_c573273e65e403f803641f3dd69f22f4.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли, ранее занимавшая посты посла доброй воли и специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), назвала действия Израиля намеренными бомбежками населения сектора Газа, которому некуда бежать, и заявила, что мировые лидеры, не выступающие за прекращение огня, причастны к преступлениям. "Это намеренные удары по застрявшему населению, которому некуда бежать. Газа была тюрьмой на открытом воздухе почти два десятилетия и сейчас быстро становится массовым захоронением... пока весь мир смотрит, а многие правительства активно поддерживают, миллионы палестинских гражданских - дети, женщины, семьи - подвергаются коллективному наказанию и... одновременно их лишают еды, медикаментов и гуманитарной помощи вопреки международному праву", - написала Джоли в соцсетях. "Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и блокируя Совбез ООН от введения его в отношении одной или обеих сторон, мировые лидеры причастны к этим преступлениям", - добавила актриса. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/aktsiya-1906801801.html
https://ria.ru/20231101/deti-1906797947.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155956/96/1559569664_0:254:1590:1447_1920x0_80_0_0_d3062ca05ed872e43eb9ec4519becaaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, анджелина джоли (войт), хамас, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости шоу-бизнеса, знаменитости
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Анджелина Джоли (Войт), ХАМАС, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Культура, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Анджелина Джоли осудила лидеров, не выступающих за прекращение огня в Газе

Анджелина Джоли осудила лидеров стран, не выступающих за прекращение огня в Газе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Анджелина Джоли
 Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Анджелина Джоли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли, ранее занимавшая посты посла доброй воли и специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), назвала действия Израиля намеренными бомбежками населения сектора Газа, которому некуда бежать, и заявила, что мировые лидеры, не выступающие за прекращение огня, причастны к преступлениям.
«
"Это намеренные удары по застрявшему населению, которому некуда бежать. Газа была тюрьмой на открытом воздухе почти два десятилетия и сейчас быстро становится массовым захоронением... пока весь мир смотрит, а многие правительства активно поддерживают, миллионы палестинских гражданских - дети, женщины, семьи - подвергаются коллективному наказанию и... одновременно их лишают еды, медикаментов и гуманитарной помощи вопреки международному праву", - написала Джоли в соцсетях.
Митинг в Брюсселе с требованием прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины
Вчера, 20:33
«
"Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и блокируя Совбез ООН от введения его в отношении одной или обеих сторон, мировые лидеры причастны к этим преступлениям", - добавила актриса.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Жители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В ООН осудили убийство Израилем более 3,5 тысячи детей в Газе
Вчера, 20:03
 
КультураВ миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинАнджелина Джоли (Войт)ХАМАСООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала