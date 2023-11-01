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Анджелина Джоли осудила лидеров, не выступающих за прекращение огня в Газе

Анджелина Джоли осудила лидеров, не выступающих за прекращение огня в Газе - РИА Новости, 01.11.2023

Анджелина Джоли осудила лидеров, не выступающих за прекращение огня в Газе

Американская актриса Анджелина Джоли, ранее занимавшая посты посла доброй воли и специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T22:36

2023-11-01T22:36

2023-11-01T23:52

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли, ранее занимавшая посты посла доброй воли и специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), назвала действия Израиля намеренными бомбежками населения сектора Газа, которому некуда бежать, и заявила, что мировые лидеры, не выступающие за прекращение огня, причастны к преступлениям. "Это намеренные удары по застрявшему населению, которому некуда бежать. Газа была тюрьмой на открытом воздухе почти два десятилетия и сейчас быстро становится массовым захоронением... пока весь мир смотрит, а многие правительства активно поддерживают, миллионы палестинских гражданских - дети, женщины, семьи - подвергаются коллективному наказанию и... одновременно их лишают еды, медикаментов и гуманитарной помощи вопреки международному праву", - написала Джоли в соцсетях. "Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и блокируя Совбез ООН от введения его в отношении одной или обеих сторон, мировые лидеры причастны к этим преступлениям", - добавила актриса. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/aktsiya-1906801801.html

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