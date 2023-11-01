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"Шаг вперед": Минобороны Британии назвало лучшее оружие России - РИА Новости, 01.11.2023
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14:51 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/lantset-1906702393.html
"Шаг вперед": Минобороны Британии назвало лучшее оружие России
"Шаг вперед": Минобороны Британии назвало лучшее оружие России - РИА Новости, 01.11.2023
"Шаг вперед": Минобороны Британии назвало лучшее оружие России
Российские беспилотники "Ланцет" продемонстрировали свою эффективность на поле боя и стали одним из одним из самых лучших типов оружия, применяемых в зоне... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:51
2023-11-01T14:51
технологии
россия
украина
zala aero
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" продемонстрировали свою эффективность на поле боя и стали одним из одним из самых лучших типов оружия, применяемых в зоне спецоперации, написало министерство обороны Британии в соцсети Х."Российские дроны-камикадзе "Ланцеты" стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев", – отмечено в отчете министерства.Российские военные используют эти беспилотники для поражения приоритетных целей, они стали все более заметными в контрбатарейной борьбе, нанося удары по вражеской артиллерии, говорится в материале."Традиционно Россия использовала небольшие БПЛА в основном для разведки. Благодаря своим атакующим возможностям "Ланцет" стал шагом вперед в том, как Россия использует эту категорию оружия", — подчеркнули в ведомстве.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно используют две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.В июле ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса, который получил три вместо четырех поверхности крыла. Крыло нового варианта "Ланцета" может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.
https://ria.ru/20231101/tanki-1906655839.html
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технологии, россия, украина, zala aero
Технологии, Россия, Украина, Zala Aero
"Шаг вперед": Минобороны Британии назвало лучшее оружие России

Минобороны Британии: "Ланцет" стал одним из наиболее эффективных дронов

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" продемонстрировали свою эффективность на поле боя и стали одним из одним из самых лучших типов оружия, применяемых в зоне спецоперации, написало министерство обороны Британии в соцсети Х.
"Российские дроны-камикадзе "Ланцеты" стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев", – отмечено в отчете министерства.
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Российские военные используют эти беспилотники для поражения приоритетных целей, они стали все более заметными в контрбатарейной борьбе, нанося удары по вражеской артиллерии, говорится в материале.
"Традиционно Россия использовала небольшие БПЛА в основном для разведки. Благодаря своим атакующим возможностям "Ланцет" стал шагом вперед в том, как Россия использует эту категорию оружия", — подчеркнули в ведомстве.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно используют две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
В июле ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса, который получил три вместо четырех поверхности крыла. Крыло нового варианта "Ланцета" может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.
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