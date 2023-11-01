"Шаг вперед": Минобороны Британии назвало лучшее оружие России
Минобороны Британии: "Ланцет" стал одним из наиболее эффективных дронов
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" продемонстрировали свою эффективность на поле боя и стали одним из одним из самых лучших типов оружия, применяемых в зоне спецоперации, написало министерство обороны Британии в соцсети Х.
"Российские дроны-камикадзе "Ланцеты" стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев", – отмечено в отчете министерства.
Российские военные используют эти беспилотники для поражения приоритетных целей, они стали все более заметными в контрбатарейной борьбе, нанося удары по вражеской артиллерии, говорится в материале.
"Традиционно Россия использовала небольшие БПЛА в основном для разведки. Благодаря своим атакующим возможностям "Ланцет" стал шагом вперед в том, как Россия использует эту категорию оружия", — подчеркнули в ведомстве.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. В СВО сегодня активно используют две версии аппаратов: одна из них оснащена двумя X-образными крыльями, вторая — одним большим X-образным крылом. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические в зависимости от вида поражаемой цели. Для "Ланцетов" типовыми целями в зоне СВО становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
В июле ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса, который получил три вместо четырех поверхности крыла. Крыло нового варианта "Ланцета" может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.