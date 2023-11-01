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"Ланцет" уничтожил ЗРК Stormer на Южнодонецком направлении

"Ланцет" уничтожил ЗРК Stormer на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.11.2023

"Ланцет" уничтожил ЗРК Stormer на Южнодонецком направлении

Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении "Ланцетом" уничтожили ЗРК Stormer в районе Елизаветовки, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:10

2023-11-01T05:10

2023-11-01T05:10

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении "Ланцетом" уничтожили ЗРК Stormer в районе Елизаветовки, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Огнем артиллерии уничтожены две боевые бронированные машины в Новоочереватом. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожен зенитный ракетный комплекс Stormer в районе Елизаветовки", - сообщил он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три минометных расчета.

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вооруженные силы рф, безопасность, россия