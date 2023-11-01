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"Ланцет" уничтожил ЗРК Stormer на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/lantset-1906580750.html
"Ланцет" уничтожил ЗРК Stormer на Южнодонецком направлении
"Ланцет" уничтожил ЗРК Stormer на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.11.2023
"Ланцет" уничтожил ЗРК Stormer на Южнодонецком направлении
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении "Ланцетом" уничтожили ЗРК Stormer в районе Елизаветовки, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:10
2023-11-01T05:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении "Ланцетом" уничтожили ЗРК Stormer в районе Елизаветовки, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Огнем артиллерии уничтожены две боевые бронированные машины в Новоочереватом. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожен зенитный ракетный комплекс Stormer в районе Елизаветовки", - сообщил он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три минометных расчета.
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вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
"Ланцет" уничтожил ЗРК Stormer на Южнодонецком направлении

МО: "Ланцет" уничтожил ЗРК Stormer на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении "Ланцетом" уничтожили ЗРК Stormer в районе Елизаветовки, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Огнем артиллерии уничтожены две боевые бронированные машины в Новоочереватом. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожен зенитный ракетный комплекс Stormer в районе Елизаветовки", - сообщил он.
Кадры уничтожения вражеских дронов-камикадзе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
ЗРК "Тор-М1" ЦВО отразил атаку беспилотников в зоне СВО
Вчера, 05:09
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три минометных расчета.
 
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