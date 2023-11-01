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Замгенсека ООН назвал израильский удар по лагерю беженцев в Газе зверством - РИА Новости, 01.11.2023
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16:41 01.11.2023 (обновлено: 17:17 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/lager-1906741496.html
Замгенсека ООН назвал израильский удар по лагерю беженцев в Газе зверством
Замгенсека ООН назвал израильский удар по лагерю беженцев в Газе зверством - РИА Новости, 01.11.2023
Замгенсека ООН назвал израильский удар по лагерю беженцев в Газе зверством
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал зверством обстрел израильской армией лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:41
2023-11-01T17:17
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал зверством обстрел израильской армией лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа."Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями", — говорится в его заявлении по итогам двухдневного визита в Израиль и на оккупированную палестинскую территорию.Накануне Министерство внутренних дел Газы сообщило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за их гибель возложил на руководство палестинского движения.Сегодня агентство WAFA сообщило, что израильская армия повторно атаковала лагерь беженцев. По данным корреспондента агентства, по объекту выпустили более десяти ракет. В результате погибли еще несколько десятков человек.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231101/konflikt-1906733154.html
https://ria.ru/20231101/izrail-1906744048.html
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
Замгенсека ООН назвал израильский удар по лагерю беженцев в Газе зверством

Замгенсека ООН назвал удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в Газе зверством

© AP Photo / Abed KhaledПоследствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа
Последствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Последствия израильского авиаудара в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
ООН, 1 ноя — РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал зверством обстрел израильской армией лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа.
«
"Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями", — говорится в его заявлении по итогам двухдневного визита в Израиль и на оккупированную палестинскую территорию.
Накануне Министерство внутренних дел Газы сообщило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за их гибель возложил на руководство палестинского движения.
Сегодня агентство WAFA сообщило, что израильская армия повторно атаковала лагерь беженцев. По данным корреспондента агентства, по объекту выпустили более десяти ракет. В результате погибли еще несколько десятков человек.
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Посол России оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана
Вчера, 16:17

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Израиль заявил о расширении наземных операций в Газе
Вчера, 16:46
 
В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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