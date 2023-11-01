https://ria.ru/20231101/lager-1906689836.html

СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек

СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек

Десятки человек погибли в результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:18

2023-11-01T14:18

2023-11-01T17:06

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906139929_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_4334c204bbf9984d8a68e8ba8d53d2e3.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Десятки человек погибли в результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев Джебалия, сообщило палестинское агентство WAFA."Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джебалия", — говорится в публикации.По данным корреспондента агентства, по объекту выпущено более десяти ракет.Накануне органы управления сектором Газа заявили, что в результате авиаударов по Джебалии погибли либо ранены не менее 400 человек. Впоследствии представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за гибель мирных жителей возложил на руководство палестинского движения.Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением.

https://ria.ru/20231101/tsakhal-1906679456.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире