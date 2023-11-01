https://ria.ru/20231101/lager-1906689836.html
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек
Десятки человек погибли в результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:18
2023-11-01T14:18
2023-11-01T17:06
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Десятки человек погибли в результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев Джебалия, сообщило палестинское агентство WAFA."Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джебалия", — говорится в публикации.По данным корреспондента агентства, по объекту выпущено более десяти ракет.Накануне органы управления сектором Газа заявили, что в результате авиаударов по Джебалии погибли либо ранены не менее 400 человек. Впоследствии представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за гибель мирных жителей возложил на руководство палестинского движения.Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением.
https://ria.ru/20231101/tsakhal-1906679456.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек
WAFA: десятки человек погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа