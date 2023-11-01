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СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек - РИА Новости, 01.11.2023
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14:18 01.11.2023 (обновлено: 17:06 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/lager-1906689836.html
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек
Десятки человек погибли в результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:18
2023-11-01T17:06
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Десятки человек погибли в результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев Джебалия, сообщило палестинское агентство WAFA."Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джебалия", — говорится в публикации.По данным корреспондента агентства, по объекту выпущено более десяти ракет.Накануне органы управления сектором Газа заявили, что в результате авиаударов по Джебалии погибли либо ранены не менее 400 человек. Впоследствии представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за гибель мирных жителей возложил на руководство палестинского движения.Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением.
https://ria.ru/20231101/tsakhal-1906679456.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джебалия, погибли десятки человек

WAFA: десятки человек погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Десятки человек погибли в результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев Джебалия, сообщило палестинское агентство WAFA.
"Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джебалия", — говорится в публикации.
По данным корреспондента агентства, по объекту выпущено более десяти ракет.
Накануне органы управления сектором Газа заявили, что в результате авиаударов по Джебалии погибли либо ранены не менее 400 человек.
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Впоследствии представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за гибель мирных жителей возложил на руководство палестинского движения.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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