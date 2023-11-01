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Бурляев рассказал о планах сделать курс режиссуры для белорусских студентов - РИА Новости, 01.11.2023
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16:50 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/kurs-1906745390.html
Бурляев рассказал о планах сделать курс режиссуры для белорусских студентов
Бурляев рассказал о планах сделать курс режиссуры для белорусских студентов - РИА Новости, 01.11.2023
Бурляев рассказал о планах сделать курс режиссуры для белорусских студентов
Народный артист РФ, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев рассказал журналистам, что планирует организовать во ВГИКе курс авторской режиссуры для белорусских... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:50
2023-11-01T16:50
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Народный артист РФ, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев рассказал журналистам, что планирует организовать во ВГИКе курс авторской режиссуры для белорусских студентов. В среду в Ярославле Парламентское собрании Союза Белоруссии и России провело семинар по вопросам синхронизации систем и стандартов среднего и высшего образования двух стран. "У меня в планах выпустить во ВГИКе курс авторской режиссуры, потому что белорусское кино нуждается в режиссерах хороших, чтобы помочь, передать лучший опыт, который мы накопили в России, во ВГИКе, нашим белорусским молодым людям, чтобы они развивали кинематограф", - сказал журналистам Бурляев, который возглавляет в собрании комиссию по культуре, науке и образованию. В беседе с РИА Новости он сообщил, что уже выпустил школу авторской режиссуры в Ярославле. "Конечно, я бы предпочел брать людей с высшим образованием, которые уже этим занимаются – окончили актерский, режиссерский, музыкальный, живописный (факультет - ред.)", – уточнил собеседник, рассуждая про курс для белорусских студентов.
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россия, ярославль, николай бурляев, вгик, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Ярославль, Николай Бурляев, ВГИК, Госдума РФ

Бурляев рассказал о планах сделать курс режиссуры для белорусских студентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Народный артист РФ, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев рассказал журналистам, что планирует организовать во ВГИКе курс авторской режиссуры для белорусских студентов.
В среду в Ярославле Парламентское собрании Союза Белоруссии и России провело семинар по вопросам синхронизации систем и стандартов среднего и высшего образования двух стран.
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"У меня в планах выпустить во ВГИКе курс авторской режиссуры, потому что белорусское кино нуждается в режиссерах хороших, чтобы помочь, передать лучший опыт, который мы накопили в России, во ВГИКе, нашим белорусским молодым людям, чтобы они развивали кинематограф", - сказал журналистам Бурляев, который возглавляет в собрании комиссию по культуре, науке и образованию.
В беседе с РИА Новости он сообщил, что уже выпустил школу авторской режиссуры в Ярославле.
"Конечно, я бы предпочел брать людей с высшим образованием, которые уже этим занимаются – окончили актерский, режиссерский, музыкальный, живописный (факультет - ред.)", – уточнил собеседник, рассуждая про курс для белорусских студентов.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияЯрославльНиколай БурляевВГИКГосдума РФ
 
 
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