https://ria.ru/20231101/kurs-1906745390.html

Бурляев рассказал о планах сделать курс режиссуры для белорусских студентов

Бурляев рассказал о планах сделать курс режиссуры для белорусских студентов - РИА Новости, 01.11.2023

Бурляев рассказал о планах сделать курс режиссуры для белорусских студентов

Народный артист РФ, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев рассказал журналистам, что планирует организовать во ВГИКе курс авторской режиссуры для белорусских... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:50

2023-11-01T16:50

2023-11-01T16:50

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

ярославль

николай бурляев

вгик

госдума рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Народный артист РФ, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев рассказал журналистам, что планирует организовать во ВГИКе курс авторской режиссуры для белорусских студентов. В среду в Ярославле Парламентское собрании Союза Белоруссии и России провело семинар по вопросам синхронизации систем и стандартов среднего и высшего образования двух стран. "У меня в планах выпустить во ВГИКе курс авторской режиссуры, потому что белорусское кино нуждается в режиссерах хороших, чтобы помочь, передать лучший опыт, который мы накопили в России, во ВГИКе, нашим белорусским молодым людям, чтобы они развивали кинематограф", - сказал журналистам Бурляев, который возглавляет в собрании комиссию по культуре, науке и образованию. В беседе с РИА Новости он сообщил, что уже выпустил школу авторской режиссуры в Ярославле. "Конечно, я бы предпочел брать людей с высшим образованием, которые уже этим занимаются – окончили актерский, режиссерский, музыкальный, живописный (факультет - ред.)", – уточнил собеседник, рассуждая про курс для белорусских студентов.

https://ria.ru/20231031/rossiya-1906405521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ярославль, николай бурляев, вгик, госдума рф