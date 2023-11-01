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Журналисты из стран СНГ принимают участие в очном SputnikPro - РИА Новости, 01.11.2023
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16:21 01.11.2023 (обновлено: 17:55 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/kurs-1906734370.html
Журналисты из стран СНГ принимают участие в очном SputnikPro
Журналисты из стран СНГ принимают участие в очном SputnikPro - РИА Новости, 01.11.2023
Журналисты из стран СНГ принимают участие в очном SputnikPro
В штаб-квартире Sputnik в Москве проходит краткосрочный очный курс SputnikPro для 24 журналистов из шести стран ближнего зарубежья. В Москву приехали... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:21
2023-11-01T17:55
москва
россия
sputnik
журналистика
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В штаб-квартире Sputnik в Москве проходит краткосрочный очный курс SputnikPro для 24 журналистов из шести стран ближнего зарубежья. В Москву приехали представители ведущих СМИ стран Содружества, среди них – интернет-портал Yerevan.Today (Армения), телерадиокомпания "Гомель" (Беларусь), телеканал "Варзиш" (Таджикистан), газета "Вечерний Алматы" (Казахстан) и другие. В насыщенную трехдневную программу входят мастер-классы о создании новостного контента, принципах работы в Telegram и роли VR- и AR-технологий в журналистике будущего. Помимо этого, журналисты примут участие в Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", а также познакомятся с культурной жизнью столицы.Уже в самом начале участники поделились своими впечатлениями о программе и пребывании в России:"Каждая лекционная информация либо подтверждала рабочие схемы, либо давала новые рычаги. В моем случае особенно понравилась часть с VR и AR технологиями, так как я понимаю, что в нашем регионе, где истории всегда уделяется большое внимание, такой способ привлечения молодой аудитории, сработал бы наилучшим образом, об этом обязательно буду рассказывать в СМИ у нас в Приднестровье. Также, задумалась, что мне стоило бы развивать не только свой блог о культуре и искусстве в социальной сети (Instagram*), но и попробовать Telegram, после лекции, увидела, что тут можно сделать доступный и комфортный контент", – отметила журналистка Приднестровской государственной телерадио компании Александра Черний."В первую очередь стоит отметить высокую организацию проведения проекта. С первых минут в Москве мы ощутили гостеприимство и дружелюбие, это и задало приятный старт нашего пребывания здесь. Очень красивый город с невероятной архитектурой. Здесь ощущается какая-то особенная атмосфера, и это не оставляет равнодушным. Впечатляет сама программа: общение с топовыми журналистами крупнейшего информационного агентства России, возможность перенять их опыт, задать волнующие вопросы и получить компетентные ответы – то, ради чего мы здесь. Самое главное для меня, что полученные знания можно применять в работе по возвращению в Беларусь, делиться новым опытом с коллегами. Здорово было увидеть изнутри то, как работают журналисты РИА Новости и Sputnik. Их закулисье – это армия профессионалов, которые 24/7 находятся в потоке информации и новостей, объективно доносят их до аудитории", – сказала журналистка газеты "Гродненская правда" Анжелика Дудко.Ранее в течение 2023 года прошли четыре очные сессии проекта SputnikPro, которые посетили 49 корреспондентов из 34 стран.Очная сессия проект SputnikPro реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231023/sputnikpro-1904760239.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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353
60
353
60
москва, россия, sputnik, журналистика
Москва, Россия, Sputnik, журналистика

Журналисты из стран СНГ принимают участие в очном SputnikPro

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМастер-класс начальника Управления по производству контента Sputnik Маргариты Некрасовой
Мастер-класс начальника Управления по производству контента Sputnik Маргариты Некрасовой - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В штаб-квартире Sputnik в Москве проходит краткосрочный очный курс SputnikPro для 24 журналистов из шести стран ближнего зарубежья. В Москву приехали представители ведущих СМИ стран Содружества, среди них – интернет-портал Yerevan.Today (Армения), телерадиокомпания "Гомель" (Беларусь), телеканал "Варзиш" (Таджикистан), газета "Вечерний Алматы" (Казахстан) и другие.
В насыщенную трехдневную программу входят мастер-классы о создании новостного контента, принципах работы в Telegram и роли VR- и AR-технологий в журналистике будущего. Помимо этого, журналисты примут участие в Медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", а также познакомятся с культурной жизнью столицы.
Лекция заместителя директора объединенной дирекции иновещания медиагруппы Россия сегодня Виктории Поликарповой - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
SputnikPro присоединился к Глобальной неделе медиаграмотности
23 октября, 18:01
Уже в самом начале участники поделились своими впечатлениями о программе и пребывании в России:
"Каждая лекционная информация либо подтверждала рабочие схемы, либо давала новые рычаги. В моем случае особенно понравилась часть с VR и AR технологиями, так как я понимаю, что в нашем регионе, где истории всегда уделяется большое внимание, такой способ привлечения молодой аудитории, сработал бы наилучшим образом, об этом обязательно буду рассказывать в СМИ у нас в Приднестровье. Также, задумалась, что мне стоило бы развивать не только свой блог о культуре и искусстве в социальной сети (Instagram*), но и попробовать Telegram, после лекции, увидела, что тут можно сделать доступный и комфортный контент", – отметила журналистка Приднестровской государственной телерадио компании Александра Черний.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖурналисты из стран СНГ принимают участие в очной сессии проекта SputnikPro
Журналисты из стран СНГ принимают участие в очной сессии проекта SputnikPro
Журналисты из стран СНГ принимают участие в очной сессии проекта SputnikPro
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
1 из 3
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМастер-класс руководителя редакции мониторинга и координации Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Яны Авдеевой
Мастер-класс руководителя редакции мониторинга и координации Главной дирекции информации медиагруппы Россия сегодня Яны Авдеевой
Мастер-класс руководителя редакции мониторинга и координации Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Яны Авдеевой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 3
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчастники проекта SputnikPro на мастер-классе редактора Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Руслана Жигалова
Участники проекта SputnikPro на мастер-классе редактора Центра инновационной журналистики медиагруппы Россия сегодня Руслана Жигалова
Участники проекта SputnikPro на мастер-классе редактора Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Руслана Жигалова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
3 из 3
Журналисты из стран СНГ принимают участие в очной сессии проекта SputnikPro
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
1 из 3
Мастер-класс руководителя редакции мониторинга и координации Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Яны Авдеевой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 3
Участники проекта SputnikPro на мастер-классе редактора Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Руслана Жигалова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
3 из 3
"В первую очередь стоит отметить высокую организацию проведения проекта. С первых минут в Москве мы ощутили гостеприимство и дружелюбие, это и задало приятный старт нашего пребывания здесь. Очень красивый город с невероятной архитектурой. Здесь ощущается какая-то особенная атмосфера, и это не оставляет равнодушным. Впечатляет сама программа: общение с топовыми журналистами крупнейшего информационного агентства России, возможность перенять их опыт, задать волнующие вопросы и получить компетентные ответы – то, ради чего мы здесь. Самое главное для меня, что полученные знания можно применять в работе по возвращению в Беларусь, делиться новым опытом с коллегами. Здорово было увидеть изнутри то, как работают журналисты РИА Новости и Sputnik. Их закулисье – это армия профессионалов, которые 24/7 находятся в потоке информации и новостей, объективно доносят их до аудитории", – сказала журналистка газеты "Гродненская правда" Анжелика Дудко.
Ранее в течение 2023 года прошли четыре очные сессии проекта SputnikPro, которые посетили 49 корреспондентов из 34 стран.
Очная сессия проект SputnikPro реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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